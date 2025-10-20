台湾メディアの連合新聞網は18日、中国の9月のレアアース（希土類）および関連製品の輸出が前年同月比で7．6％増えたとし、中国の当局者が訪米して輸出規制強化に対する外部の懸念を和らげようと試みたと伝えた。

記事は、中国の税関総署が18日発表した最新の統計によると、9月のレアアースおよび関連製品の輸出は前年同月比7．6％増の1万538トンで、1〜9月の累計では前年同期比3．1％増の9万5875トンだったことを取り上げた。

中国が9日、レアアースの輸出管理強化を発表すると、トランプ米大統領は中国からの輸入品に100％の追加関税を課すと表明した。記事は米ブルームバーグの報道を引用し、中国の代表団がこのほど、米首都ワシントンで開催された国際通貨基金（IMF）の年次総会の期間中、各国・地域の代表に対し、輸出管理厳格化は通常の貿易フローを損なうものではないとした上で、今回の措置は長期的な仕組みの構築を目指すものであり、米国の挑発行為に対応する形で導入したものだと説明したと伝えた。

また、「米中関係の緊張は幾分緩和している」とし、ベッセント米財務長官が18日、中国の何立峰（ホー・リーフォン）副首相とオンラインで協議し、双方がマレーシアで会い、米中首脳会談の準備を進める見通しであることを伝えた。（翻訳・編集/柳川）