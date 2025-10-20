この記事をまとめると ■2021年にスーパーカーの聖地で「ジャマーロ・アウトモビリ」が設立された ■同社は2025年5月22日に純ガソリンエンジンのハイパーカー「クラフラ」を発表した ■クラフラは最高出力2157馬力で車重1450kgという異次元のスペックを誇る

クラフラはスーパーカーにとって由緒ある地で生まれた

イタリアが誇るスーパーカーの聖地といえば、誰もがまずその名前をあげるのはモデナだろう。モデナにはあのマセラティが本社を構え、近郊のマラネロにはフェラーリが、サンタアガタ・ボロネーゼにはランボルギーニが、またサンチェザリオ・スル・パーナルにはパガーニもある。かつてはデ・トマソやブガッティもこの聖地に存在していた。

そのモデナに、またひとつのハイパーカーメーカーが誕生した。ジャコモ・コメンダトーレとピエールフランチェスコ・コメンタドーレ父子によって、2021年に設立された「ジャマーロ・アウトモビリ」がそれだ。ちなみに父のジャコモは、パガーニの設立にも深く関係した投資家。ハイパーカー・ビジネスには多くのノウハウを有している。

ジャコモが、ジャマーロ・アウトモビリを設立するにあたって掲げた哲学は、それまでのモデナの慣習に対抗することだった。時代を超え、オーナーに寄り添うものを創造すること。つまり、ジャマーロが生み出すハイパーカーは、特定のオーナーにとってのすべてとなる、ひとつの世界そのものである存在だという。それを実現するために必要なのは、エンジニアリングの境界を越えることにほかならなかった。

そのジャマーロが、2025年5月22日に研究開発部門である「ジャマーロ・アウトモビリ・エンジニアリング」で開催した公式ローンチイベントで発表したのが、「クラフラ」と呼ばれるファーストモデルだ。ちなみにこのクラフラは、今後は年間数十台のボリュームで生産されるという「カトラ」のデビューエディションにあたり、そのデザインやメカニズムは両モデルとも共通している。

多くのハイパーカーがそうであるように、クラフラにもまたじつに前衛的で刺激的なスタイリングをもつ、カーボンファイバー製のボディが与えられている。そのすべてのディテールはエアロダイナミクスを最適化するためにデザインされており、0.33というCd値を実現するとともに、冷却効率に関しても卓越した性能を誇る。

７リッターV12が発する最高出力は2157馬力

このボディに包み込まれるモノコックも、もちろんワンピースのカーボンファイバー製だ。その重量はわずかに170kg。曲げ剛性で1万6000N/mm以上、捻じり剛性では4万N·m/degという数字が達成されている。前後のサスペンションはインボードマウントのプッシュロッド方式。これには電子制御のアクティブ機構が導入されており、カスタマーは状況に応じて、常に好みのセッティングが可能になっている。

ブレーキシステムはフロントに420mm径、リヤに410mm径のカーボンセラミックディスクを備えるもので、これに各々10ピストン、4ピストンのキャリパーを組み合わせる。タイヤはフロントが265/35ZR20、リヤが345/30ZR21サイズのブリヂストン製ポテンザ・スポーツとなっている。

そして、クラフラがもっとも衝撃的なスペックを掲げるのは、ミッドにマウントされるパワーユニットだ。最新ハイパーカーは電気モーターの採用も一般的になりつつあるが、ジャマーロは完全自社開発となる、120度バンクされた6988ccのV型12気筒DOHC＋4ターボエンジンのみを搭載。ターボはバンク間に配置される。

注目の最高出力と最大トルクは「1670馬力&1556N·m」と「2157馬力&2008N·m」の両ステージを設定。ミッションは7速セミATのほかに、将来的には11速DCTが採用される予定だ。

参考までにクラフラの車重はわずかに1450kgというから、その運動性能が驚異的なものとなるのは間違いないだろう。カスタマーは「ホワイト」「ブラック」「レッド」という3つのキーを使いわけることで、ミッドのV型12気筒＋4ターボエンジンのパワー設定を選択でき、ホワイトでは400〜800馬力、ブラックでは1670馬力、そしてレッドでは最高値である2157馬力が発揮される仕組みとなっている。

ジャマーロからはさらに、このクラフラ（カトラ）に続く第2弾モデルとして、オールテレイン型（全天候型）ハイパーカーの「アルボア」を市場に投入することも予告されている。モデナに誕生したハイパーカーメーカーの新興勢力、ジャマーロ・アウトモビリ。彼らのもとから発信されるニュースには、今後も注目していきたいところだ。