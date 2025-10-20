サッカー日本代表がワールドカップ歴代最多の5度の優勝を誇るブラジル代表から歴史的勝利を飾り盛り上がりを見せた10月の日本スポーツ界。次は25日（土）にラグビー日本代表がラグビーワールドカップで2度の優勝を誇るオーストラリア代表に挑みます。

その大一番に向けて、5大会連続W杯出場を目指す "日本ラグビーの象徴"のリーチ マイケル選手が「今年最後の日本でのテストマッチ。チームの成長を見せたいし、何よりも結果でこだわってやりたい。本当に勝ちたいって思いが強い。オーストラリア代表は、重くてデカくて、速さもあって、すごい楽しみ」と意気込みを語りました。

そのリーチ選手が期待を寄せるのは、エディー・ジョーンズHCが掲げる『超速ラグビー』の要となるスタンドオフの李承信選手（24）とスクラムハーフ藤原忍選手（26）です。

「あの強いコンビはいいですね。藤原選手は小柄でも速さ・テンポ。そして李選手は試合ごとに自信ついてきて、どうやって勝つかもイメージできてる。彼ら2人の成長を見ていてとても楽しい。」「あとは経験、勝つ経験もそうだし、負ける経験。2人で重要なポジションなんで経験をすればもっと選手として良くなる」

対戦成績0勝6敗の難敵相手に歴史的初勝利を目指す注目の一戦は、25日（土）東京・国立競技場で午後2時50分キックオフです。