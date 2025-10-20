『僕のヒーローアカデミア』爆豪勝己、最終決戦で奇跡の復活を遂げた姿がS.H.Figuartsに登場
バンダイスピリッツは、『僕のヒーローアカデミア』より「S.H.Figuarts 爆豪勝己-The Beginning-」(11,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて10月21日16時より予約を受け付ける。2026年5月発送予定。
2026年5月発送予定「S.H.Figuarts 爆豪勝己-The Beginning-」(11,000円)
「S.H.Figuarts 爆豪勝己-The Beginning-」は、TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』より、最終決戦で奇跡の復活を遂げた「爆豪勝己」をS.H.Figuartsヒロアカシリーズで再現。
付属の豊富なオプションパーツによりラストバトルを再現可能となっている。主な商品内容は、本体、交換用手首パーツ左3種右4種、交換用表情パーツ5種、交換用髪の毛パーツ一式、爆破エフェクトパーツ一式(1)、爆破エフェクトパーツ一式(2)。
(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会
2026年5月発送予定「S.H.Figuarts 爆豪勝己-The Beginning-」(11,000円)
付属の豊富なオプションパーツによりラストバトルを再現可能となっている。主な商品内容は、本体、交換用手首パーツ左3種右4種、交換用表情パーツ5種、交換用髪の毛パーツ一式、爆破エフェクトパーツ一式(1)、爆破エフェクトパーツ一式(2)。
(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会