BABYMONSTER「WE GO UP」レコーディングビハインド映像公開

BABYMONSTERが、新曲「WE GO UP」のレコーディングビハインド映像を公開した。

■メンバーそれぞれの圧倒的なパフォーマンスに注目！

強烈なヒップホップバイブが核の楽曲であるため、高いエネルギーと力強い表現力が要求された「WE GO UP」。 最初に登場したASAは、しっかりとした発声と自信に満ちたラッピングを見せたが、満足せずに再レコーディングを自ら要望し、特有のハイトーンで楽曲の迫力を一段と引き上げた。

RORAとPHARITAは、ソウルフルな音色と安定的なボーカルで曲の中心を担い、ゆったりとレコーディングを終了。パワーの引き出し方に悩んでいたCHIQUITAも、完璧にディレクションを吸収した。

RUKAは、かわいい魅力を振りまきながらもどっしりとしたラップを届け、プロフェッショナルな実力を発揮した。AHYEONは、専売特許とも言える超高音のアドリブを披露。 特に、ファンから大きな反響を得たホイッスルパートはAHYEONのアイデアで誕生し、ますます成長した彼女たちの音楽的な実力を実感させた。

BABYMONSTERは、10月10日（日本国内は10月11日）、2ndミニアルバム『WE GO UP』でカムバック。本作はリリース直後、iTunesワールドワイドアルバムチャートのトップに上がり、ハントチャートとサークルチャートの週間アルバムチャート1位を達成。タイトル曲のMVとパフォーマンスビデオは、それぞれYouTube再生数8,100万ビュー、5,600万ビューを超えた。

■リリース情報

2025.10.11 ON SALE

MINI ALBUM『WE GO UP』

※韓国発売：10月10日

