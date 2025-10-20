King Gnu¤¬¥æ¥Ë¥Ð¤òËþµÊ¡ª°æ¸ýÍý¤È¾ïÅÄÂç´õ¤Î¤ªÇ¦¤Ó»Ñ¤Ë¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ç¦¤Ù¤Æ¤Þ¤»¤ó¾Ð¡×¡ÖÉ×ÉØ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤ªÇ¦¤Ó¥Çー¥È´¶¡©¡×
King Gnu¤¬¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤¬¡¢¾ïÅÄÂç´õ¤Î¸Ä¿ÍX¤ÇÂ³¡¹¤È¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛKing Gnu¤¬¥æ¥Ë¥Ð¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò①～⑤
¢£¡Ö³Æ¡¹¤¬¹Í¤¨¤ëÇ¦¤ÓÊý¡×¡Ê¾ïÅÄ¡Ë
¾ïÅÄ¤Ï¡Ö³Æ¡¹¤¬¹Í¤¨¤ëÇ¦¤ÓÊý¡×¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¸À¤ÈÇ¦¼Ô¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤ÆÆ°²è¤ò¸ø³«¡£
¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ï¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¹ー¥Ñー¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¡¦¥ïー¥ë¥É¡£¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦¥¯¥ê¥Üー¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢À±·¿¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿°æ¸ýÍý¤È¡¢¥¹¥«ー¥Õ¤ò¥Þ¥À¥à¤Î¤è¤¦¤ËÆ¬¤Ë¤«¤Ö¤Ã¤¿¾ïÅÄ¤¬¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ËºÂ¤Ã¤Æ¿¿´é¤Ç¥«¥á¥éÌÜÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÑÁõ¤Ë¤·¤Æ¤ÏµÕ¤ËÌÜÎ©¤ÄÉþÁõ¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ç¦¤Ù¤Æ¤Þ¤»¤ó¾Ð¡×¤È¤¤¤¦¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬»¦Åþ¡£¡Ö¥ªー¥é½Ð¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Õ¤¿¤ê¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤â¡£
¤µ¤é¤Ë¿·°æÏÂµ±¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê°æ¸ý¡õ¾ïÅÄ¤¬¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤é´ó¤êÅº¤¤¡¢¥Ôー¥¹¤¹¤ë¸å¤í»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
¤³¤Á¤é¤Ë¤â¡ÖÉ×ÉØ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤ªÇ¦¤Ó¥Çー¥È´¶¡©¡×¡Ö¿·°æÀèÀ¸¤Î»£¤êÊý¤¬¥Ñ¥ÑÌÜÀþ¡×¡Ö¤»¤¤æー¤µ¤ó¤Ï¤É¤³¤Ë¡©¡×¡Ö¥á¥ó¥ÐーÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£