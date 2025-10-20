向井康二が個人Instagramで、イギリス・ロンドンのファッションウィークで行われたバーバリーの2026年春夏コレクションに訪れた際のVLOGを公開した。

【写真＆動画】向井康二のロンドンでのバーバリーショーVLOG＆オフショット

■ロンドンでなぜかフランス語を披露するお茶目なオチにも注目

向井は「#こう見えて緊張してます」などと添えてオフムービーを公開。

クルマに乗って移動する様子や、オールバックヘア＆ラグジュアリーなセットアップをまとい会場に降り立ったときの大歓声、それに対して笑顔で手を振る様子も。

フォトセッションでの堂々たるポージングや和やかなやり取り、ランウェイを真剣に見つめる様子も収められている。

カッコイイ姿だけで終わると思いきや、最後はクルマで移動中に口をパクパクさせ、何かを喋っているフリ。「あとでここに吹き替え入れれるから！」と言うも、実際は入っておらず、テロップに“入れへんのかい！”というツッコミが添えられている。

さらに最後に「しもしも」「メルスィー」と囁くも、訪れていたのはイギリスということで“それフランス語な？”というテロップのツッコミが入っている。

「バーバリー×向井康二は最強」「大人っぽくてスタイル抜群」「ロンドンでもビジュ爆発」「しっかりオチをつけてくれるのがこーじくん」などといったファンの声が続々と到着している。

これまでも向井はバーバリーのコレクションのオフショットをポストしている。

■「#こう見えて緊張してます」と添えつつ堂々としたポージングを見せるバーバリーVLOG

■街中で撮影のモノクロ写真もスタイリッシュなバーバリーオフショット1

■水川あさみとのツーショットも！バーバリーオフショット2