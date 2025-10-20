13時の日経平均は1287円高の4万8869円、ＳＢＧが262.63円押し上げ 13時の日経平均は1287円高の4万8869円、ＳＢＧが262.63円押し上げ

20日13時現在の日経平均株価は前週末比1287.04円（2.70％）高の4万8869.19円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1454、値下がりは129、変わらずは28と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。



日経平均構成銘柄はほとんどの銘柄が値上がりし、値下がりは9銘柄にとどまっている。プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を1銘柄で262.63円押し上げている。次いでファストリ <9983>が151.92円、アドテスト <6857>が110.44円、東エレク <8035>が103.03円、ＴＤＫ <6762>が47.48円と続いている。



マイナス寄与トップは良品計画 <7453>で、日経平均を5.39円押し下げ。次いでベイカレント <6532>が5.15円、住友鉱 <5713>が2.59円、ルネサス <6723>が0.81円、住友ファーマ <4506>が0.74円のマイナス寄与で続く。



業種別では33業種すべてが上昇。値上がり率1位は銀行で、以下、情報・通信、その他製品、ゴム製品、電気機器、サービスと続いている。



※13時0分1秒時点



