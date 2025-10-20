´äÅÄÌÀ»Ò»á¡¡°Ý¿·¤Î³Õ³°¶¨ÎÏ¡ÖÃÏ¸µ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤È¿ÍºàÉÔÂ¡×¤È»ØÅ¦¡¡¡ÖÂçºå¤È´Ø·¸¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¤ë¤Î¤â¡Ä¡×
¡¡¸µNHK¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È´äÅÄÌÀ»Ò»á¡Ê56¡Ë¤¬20Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó!¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦14¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬Ï¢Î©À¯¸¢¼ùÎ©¤Ç»ö¼Â¾å¡¢¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡°Ý¿·¤ÏÆþ³Õ¤»¤ºÅöÌÌ¤Ï³Õ³°¶¨ÎÏ¤È¤¹¤ë¡£Ê£¿ô¤ÎÎ¾ÅÞ´´Éô¤¬18Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤¢¤¹20Æü¤Ë¡¢¼«Ì±¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤È°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤¬Ï¢Î©À¯¸¢¹ç°Õ½ñ¤Ë½ðÌ¾¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£°Ý¿·¤ÏÏ¢Î©Æþ¤ê¤ËÈ¼¤¤¡¢21Æü¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¹â»Ô»á¤ËÅêÉ¼¡£¹â»Ô»á¤Î¼óÁêÁª½Ð¤Ï³Î¼Â¤Ê¾ðÀª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³Õ³°¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃÏ¸µ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤È¿ÍºàÉÔÂ¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿´äÅÄ»á¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÏÂçºå¤ÎÍø±×ÂåÉ½¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¡È¤È¤Ë¤«¤¯Âçºå¤Î¤³¤È¤ò¡É¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤±¤É¡¢¤¤¤¤Ê¤êÍ¿ÅÞ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Âçºå¤È´Ø·¸¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÃÏ¸µ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤â¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö¸ò¾Ä¤Î²áÄø¤Ç¤Ï³ÕÎ½¥Ý¥¹¥È¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤âÏÃ¤Ë½Ð¤¿¡£¤À¤±¤ì¤É¡È³ÕÎ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡É¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£Âç¿Ã¤È¤«ÉûÂç¿Ã¤ò½Ð¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤ÏÅÞ¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤¯¿Í¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤Èµ÷Î¥´¶¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ÏÊÌ¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤È¡£¤Û¤É¤è¤¤µ÷Î¥¤«¤é»Ï¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤Ï¤è¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£