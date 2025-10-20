£Ä£å£Î£Á¡¡¿·µì´ÆÆÄ¤¬½é¤ÎÆ±ÀÊ²ñ¸«¡¡¥ê¡¼¥¼¥ó¥È»Ñ¤Î»°±ºÁ°´ÆÆÄ¡¢ÁêÀî¿·´ÆÆÄ¤Ø¥Ð¥È¥óÂ÷¤¹¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤ò¤·¤¿¡×
¡¡£Ä£å£Î£Á¡¦»°±ºÂçÊåÁ°´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤²ñ¸«¤ÈÁêÀîÎ¼Æó¿·´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤²ñ¸«¤¬£²£°Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¿·´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤¤ÈÊ»¤»¤Æ¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö£¸£±¡×¤¬·Ñ¾µ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»°±ºÁ°´ÆÆÄ¤Ï¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥ê¡¼¥¼¥ó¥È»Ñ¡£ÁêÀî¿·´ÆÆÄ¤â»°±ºÁ°´ÆÆÄ¤ÈÆ±¤¸¤¯¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤ÎÇ»º°¥¹¡¼¥Ä¤Ç½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¿·µì´ÆÆÄ¤ÎÆ±ÀÊ²ñ¸«¤Ï¡Ö¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ç¤Ï½é¡×¤Ç¡¢»°±ºÌîµå¤Î·Ñ¾µ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢»°±ºÁ°´ÆÆÄ¤¬¼°Õ¤ò·èÃÇ¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºòÇ¯¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤«¤é¤¢¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ò¥·¡¼¥º¥ó»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤éÌÜ»Ø¤·¤ÆÁ´°÷¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Ã£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»à¤Ì¤Þ¤ÇÌîµå¤ÈÎ¥¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ìîµå¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤¤·Ìîµå¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÅöÌÌ¤Ï¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿¤¤¡×¤È¤â¡£
¡¡ÎÙ¤ÎÁêÀî¿·´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸½Ìò¤Î»þ¤«¤éÀï¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤â°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤·ÂÐÀï¤â¤·¤¿¤·¡£¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤ò¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¡ÖËÍ¤Î²£¤Ç¸«¤Æ¤¿Ãæ¤ÇÁêÀî¿·´ÆÆÄ¤¬´¶¤¸¤¿ÉôÊ¬¡¢¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£ÍèÇ¯¤«¤é¤½¤ì¤ò±óÎ¸¤Ê¤¯½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È·ãÎå¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÀÊ¤·¤¿ÌÚÂ¼µåÃÄ¼ÒÄ¹¤Ï»°±ºÁ°´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ê½¢Ç¤¡Ë£²Ç¯ÌÜ¤«¤éµåÃÄ¤ÎÎò»Ë¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î£´Ç¯Ï¢Â³£Á¥¯¥é¥¹¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë£Ä£å£Î£Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î£±£´Ç¯´Ö¤ËÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Û¥¨¡¼¥ë¥º¤«¤é¤Î£·£°Ç¯Ä¶¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¤âÂ¿Âç¤Ê¸ùÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿´ÆÆÄ¡£¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ç¤¹¤·¡¢º£¸å¤â²æ¡¹¤È¤´±ï¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢µåÃÄ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡£²£ÉÍ¤ÎÊõ¤Ç¤¹¡×¤ÈºÇÂç¸Â¤Î·É°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÁêÀî´ÆÆÄ¤Ï½¢Ç¤¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉð¼Ô¿Ì¤¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ã¤Æ¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ê¤¤¤¬¡¢´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢ÂÎ¤¬¿Ì¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢Á´¿È¤Ë·ì¤¬¶î¤±½ä¤ë¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È·è°Õ¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¼ÒÄ¹¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç»°±º¤µ¤ó¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¡¢Êá¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÁêÀî´ÆÆÄ¤Ï²£ÉÍ¡Ê£Ä£å£Î£Á¡Ë¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¢µð¿Í¤Ç¥×¥ì¡¼¡£°úÂà¸å¤Ïµð¿Í¤Ç¥³¡¼¥Á¤È¤Ê¤ê¡¢£²£²Ç¯¤Ë£Ä£å£Î£Á¤ËÉüµ¢¡£º£µ¨¤Ï£±·³¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¥³¡¼¥Á·óÌî¼ê¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¡¢»°±º´ÆÆÄ¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼¼ÒÄ¹¤ÏÁªÇ¤¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿·Ç¤¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤¹¤¬¡¢»°±º´ÆÆÄ¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿£´Ç¯Ï¢Â³£Á¥¯¥é¥¹¤ÎÁÃ¤ò¤â¤È¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¡¢º£¤Î¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¥³¡¼¥Á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤ÆÍ¥¾¡¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò´Õ¤ß¡¢ÁêÀîÎ¼Æó¤µ¤ó¤Ë°ú¤·Ñ¤¤¤ÇÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ïºòµ¨¥·¡¼¥º¥ó£³°Ì¤«¤é¤Î²¼¹î¾å¤ÇÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¡£º£µ¨¤Ï£²°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£Ó¤Çºå¿À¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¿·ÂÎÀ©¤Ç¡¢Èá´ê¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£