「ぼくたちん家」ほたる（白鳥玉季）の壮絶過去・3000万円の秘密に視聴者驚き「想像以上」「びっくり」
【モデルプレス＝2025/10/20】俳優の及川光博が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ「ぼくたちん家」（毎週日曜よる10時30分〜）の第2話が、19日に放送された。白鳥玉季演じる楠ほたるの過去が明らかになった。＜※ネタバレあり＞
本作は、心優しきゲイ・波多野玄一（及川）、クールなゲイの中学教師・作田索（手越祐也）、そして、トーヨコ通いの訳ありの中学生・ほたるという“社会のすみっこ”で繋がった3人による奇妙なホーム＆ラブコメディとなっている。
索の生徒のほたるは、アパートに1人で住んでおり、まともに学校に行かずトーヨコ通い。ロクデナシな父・仁（光石研）は離婚して新しい家族を持ち、母・ともえ（麻生久美子）も家を出て行ったまま戻ってこない。なぜか3000万円という大金を持っていたほたるは、アパートの隣人である玄一に、お金をあげる代わりに親のフリをしてほしいと頼む。
さらに、ほたるは「親子契約書」を作り、「母・楠ともえは、現在会社のお金を横領して逃げています」と告白。ともえはある日突然姿を消すと、ほたるに電話で「しばらく帰れないから」といい「大家さんにスーツケース預けてあるんだけど、その中のものは私たちのものだから。帰るまではそれ、ほたるに任せるね」と伝えていた。
母が横領などするはずない、何か理由があるに決まっていると信じて帰りを待つほたる。そのため、児童相談所の職員には「そのうち戻って来ると思うので大丈夫です」と伝え、離婚して出て行った父が戻ってくると嘘をついていたのだ。これを聞いた玄一は、そんなほたるの気持ちを大事にしたいと思い、ほたるの父親のフリをしようと決意した。
ほたるの秘密が明らかとなり、視聴者からは「びっくり」「想像以上」「あの大金は母親が会社から横領したものだったのか」「そんな過去を1人で抱えていたなんて…」「幸せになってほしい」など驚きの声が続出。また、逃亡中のともえについて「ともえの事情にも驚いた」「悪人には見えない…」「娘を置いて逃亡なんて、よっぽど何か事情があるのかな？」と、ともえの動向にも注目が集まっている。（modelpress編集部）
