FRUITS ZIPPER仲川瑠夏＆真中まな、水着姿の2ショットに「スタイル抜群」「ビジュ最強」と反響続々
【モデルプレス＝2025/10/20】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の仲川瑠夏が19日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。真中まなとの水着ショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】仲川瑠夏＆真中まなの色気溢れる水着姿
花柄の水着姿にキャップ、サングラスを合わせた仲川は、ブルーの水着を着用した真中との2ショットを披露。プールに浸かり、目を合わせ笑顔を見せる仲睦まじい姿を公開した。また、真中は仲川のポストを引用し「この後クロールの練習などもした 課題は息継ぎ」とつづっている。
FRUITS ZIPPERは、同月18日に沖縄県・宮古島コースタルリゾートヒララ トゥリバー地区ヘッドランド特設会場にて開催された「MIYAKO ISLAND ROCK FESTIVAL 2025〜SAVE THE SEA，SAVE THE SKY〜」に出演していた。今回の投稿を受け、ファンからは「スタイル抜群」「2人ともビジュ最強」「可愛すぎる」「眼福」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】仲川瑠夏＆真中まなの色気溢れる水着姿
◆仲川瑠夏＆真中まな、水着姿披露
花柄の水着姿にキャップ、サングラスを合わせた仲川は、ブルーの水着を着用した真中との2ショットを披露。プールに浸かり、目を合わせ笑顔を見せる仲睦まじい姿を公開した。また、真中は仲川のポストを引用し「この後クロールの練習などもした 課題は息継ぎ」とつづっている。
◆仲川瑠夏の投稿に反響
FRUITS ZIPPERは、同月18日に沖縄県・宮古島コースタルリゾートヒララ トゥリバー地区ヘッドランド特設会場にて開催された「MIYAKO ISLAND ROCK FESTIVAL 2025〜SAVE THE SEA，SAVE THE SKY〜」に出演していた。今回の投稿を受け、ファンからは「スタイル抜群」「2人ともビジュ最強」「可愛すぎる」「眼福」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】