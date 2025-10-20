INI、料理の腕競う新冠番組「DELISH INI」11月6日配信スタート シークレットゲストも登場
【モデルプレス＝2025/10/20】INI（アイエヌアイ）の新冠番組「DELISH INI」が、映像配信サービス「Lemino（R）」にて11月6日より独占配信される。
【写真】INI、フォーマル衣装でクールな表情
日本最大級のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」シリーズから誕生したJO1、INI、ME:Iをはじめとする「LAPONE ENTERTAINMENT」および「LAPONE GIRLS」に所属するアーティストのコンテンツをLeminoに集結する「LAPONE×Lemino」。それぞれの冠番組「JO1のSURVIVAL DICE」「DXTEEN ガムシャRush！」「ME:ISM」「IS:SUE around the WORLD」を次々と配信している。
今回、INIの新番組「DELISH INI」の独占配信が決定。本番組は、INIが世界各地で愛されるレシピで料理対決をし、パフォーマンスだけでなく、料理の腕でも魅了できるか競う。試食を担当するのはシークレットゲストとして登場するINIにゆかりのある人物。料理と並行しながら、ゲスト予想やゲストとのトークを楽しむことができる。（modelpress編集部）
配信日時：下記日時より各話配信開始、全6話予定
＃1：11月6日（木）17：00〜
＃2：11月13日（木）19：00〜
※＃3以降のスケジュールは別途Lemino公式SNS等で告知される。
◆INI、新冠番組「DELISH INI」配信決定
◆「DELISH INI」配信概要
