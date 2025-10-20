竹内由恵アナ、4歳息子＆2歳娘と週末満喫「大きくなった」「幸せな親子時間」と反響
【モデルプレス＝2025/10/20】フリーアナウンサーの竹内由恵が10月19日、自身のInstagramを更新。遊園地や動物園を楽しむ子どもたちの写真を公開した。
【写真】竹内由恵アナ「大きくなった」4歳息子との遊園地満喫ショット
竹内は「週末は、ナガスパ遊園地へ！」「先週末は、動物園に行き、動物好きな娘は大興奮！リスザルとガラス越しに手を合わせていました」と三重県のナガシマスパーランドや動物園を訪れたことを報告。「平日は家族の時間をゆっくりとれない分、週末に満喫できるよう毎回計画しています！」と綴り、4歳息子とアトラクションを楽しむ様子や動物園での2歳娘の写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「お子さんたち大きくなったな」「楽しそう」「幸せな親子時間」などと反響が寄せられている。
竹内アナは2019年3月に結婚し、同年9月にテレビ朝日を退社。2021年2月に長男、2023年8月に長女を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
