¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/20¡Û¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹âÌÚÍ³ÍüÆà¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£·ëº§¼°¤ÎÁ°»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¹âÌÚ¤Ï¡Ö¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ØÂ¿¹¬´¶¡ª¡ª¡Ù¹¬¤»¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë´¶¤¸¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¤È¤¶¤Ã¤¯¤ê¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ªÇ¤¤»¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢·ëº§¼°¤ÎÁ°»£¤ê»Ñ¤ò¸ø³«¡£Èþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤òÏª½Ð¤·¤¿¥Ó¥¹¥Á¥§·¿¤Î¹õ¡¢Çò¡¢ÀÄ¤Î3¼ïÎà¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¡¢¡Ö¥é¥á´¶¤È¤«Á´ÂÎÅª¤Ê¿§Ì£¤È¤«Á´¤ÆÍýÁÛÄÌ¤ê»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤¿¤À¤¤¤ÆËÜÅö¤ËÂçËþÂ¤Ç¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ø¥¢¤Ï´°Á´¤Ë¤ªÇ¤¤»¡ª»£±Æ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ª²Ö¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¤É¤Î¥Ø¥¢¤â¥É¥ì¥¹¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê ¥»¥ó¥¹È´·²¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥É¥ì¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥Ã¥×¥Ø¥¢¡¢¥À¥¦¥ó¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¡×¡Ö¹¬¤»°î¤ì¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹âÌÚ¤Ï¡¢2025Ç¯8·î8Æü¤ËÇÐÍ¥¤Î´ßÅÄ¥¿¥Ä¥ä¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´ßÅÄ¥¿¥Ä¥ä¤ÎÈþ¿ÍºÊ¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¡×ÂçÃÀ¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÎÁ°»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡¹âÌÚÍ³ÍüÆà¡¢Á°»£¤ê¥Õ¥©¥È¸ø³«
¢¡¹âÌÚÍ³ÍüÆà¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤¬ÏÃÂê
