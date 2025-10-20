「それどこの？」って聞かれそう！【セリア】大人が鞄に忍ばせたい！「おしゃれ巾着」

コスメや充電器をカバンの中で可愛く整理するなら、【セリア】から登場した巾着がおすすめ。秋冬らしいコーデュロイやツイード調の素材で、\110（税込）とは思えない上品な雰囲気が漂います。キュッと絞ったシルエットが可愛らしく、カバンに入れておくだけで気分が上がるかも。ころんとしたミニサイズなので、ぜひお出かけの相棒にして。

温かみのあるコーデュロイ素材の巾着

【セリア】「巾着 コーデュロイ」\110（税込）

表情のあるコーデュロイ素材が使われた巾着。大きめのタグには英字ロゴが配されていて、おしゃれなワンポイントに。約12cm × 10cmという手のひらサイズなので、小さめのカバンにも入れやすそうです。見た目から秋ムードを高めてくれるポーチは、持ち歩くだけで周りから褒められるかも。

大人が持ちやすい上品なツイード調の巾着

【セリア】「巾着 ツイード」\110（税込）

上品に秋冬ムードを演出するツイード調の巾着。シルバーカラーの糸が織り込まれていて、\110（税込）とは思えない高級感が漂います。紐には光沢のあるサテン素材が使われており、小物入れとしてはもちろん、ラッピングにも使えそう。レポーターのとも*さんによると「サイズは約12cm × 12cm」とのことで、コスメやアクセサリーの収納にぴったりです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M