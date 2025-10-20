来年1月2、3日に本戦

第102回東京箱根間往復大学駅伝（箱根駅伝）の予選会が18日、東京・陸上自衛隊立川駐屯地─立川市街地─国営昭和記念公園で行われ、今年も明暗がくっきり分かれた。中央学院大がトップ通過、9位の日体大が78年連続切符をつかむ一方、法政大は10位・立教大とわずか17秒差で敗退。レース後、選手や監督からは様々な感情があふれ出た。

42校が10枚の箱根切符を争った予選会。中央学院大、順大、山梨学院大、日本大、東海大、東農大、神奈川大、大東大、日体大、立教大が来年1月2、3日の本戦出場を決めた。

天国と地獄を分けたのは17秒。立教大にわずかに及ばなかった法政大は、17.4キロのチェックポイントでは圏内の9位につけていたが、終盤にライバルの追い上げを許した。坪田智夫監督は、力なく言葉を絞り出した。

「ゴールした段階で、もう通ったと思っていた。まさか逆転されていると思っていなかったので、全く整理がついていない」

立教大はエース・馬場賢人（4年）を欠く苦しい布陣で、なんとか箱根への道をつないだ。「喜びが爆発しました」。10位で大学名がコールされると、主将の國安広人（4年）の頬を歓喜と安堵の涙が伝った。

9位の日体大は17.4キロで12位と大ピンチだったが、最終盤の追い上げで滑り込んだ。78年連続78回目の本戦出場。玉城良二監督の口から漏れたのは、極度のプレッシャーを背負う選手への思いだった。

「（重圧は）みなさんに言ってもわからない。並大抵のものじゃない。逃したら学生たちは50年言われ続ける。決していいことじゃない。大人が背負わせてしまっている。連続出場を称えてもらえるのは嬉しいが、正直やめてほしい」

個人で悔しさを晴らした選手もいる。

昨年の予選会はゴール直前で倒れて途中棄権となったロホマン・シュモン（4年）は、東海大の5位通過に貢献。一時は「辞めようか悩んだ」ほどだったが、「絶対にリベンジしてやろう」という強い気持ちで駆けた。

1万メートルで日本人学生最速記録を持つ前田和摩（3年）は、昨年の予選会に肺気胸で出られず東農大は1秒差で敗退。今年はチームトップと力走し、6位通過に導いた。

様々な感情が交錯した予選会を終え、決戦の舞台は新春の箱根路に移る。



（THE ANSWER編集部）