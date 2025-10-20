何やら壁の方向をジーっと見つめたまま動かない猫さん。飼い主さんが様子を見に行くと…。その時の表情が可愛すぎると、大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で5.7万再生を突破し、「全面に出すタイプwww」「なんか目が訴えてますけど」といったコメントが寄せられました。

【動画：壁に向かって動かない猫→様子をうかがうと、振り向いて…想像以上に『気持ちがダダ漏れな光景』】

一体何があった！？

TikTokアカウント「ちゃっぴー」に投稿されたのは、壁をジーっと向いて佇んでいる「リロ」ちゃんの姿。飼い主さんいわく、ちょっぴり女王様な性格の女の子だそうです。

そんなリロちゃんが、この日は何だかいつもと様子が違ったのだとか。冷蔵庫に登って壁の方を向いたまま、しばらく動かなかったそうです。しかも、耳は完全にイカ耳。表情は見えませんが、後ろ姿を見ただけでも機嫌が良くないのは伝わってきたといいます。

険しすぎる表情

飼い主さんが徐々に近づいても、なかなか振り向こうとしなかったリロちゃん。そこで飼い主さんは、思い切ってもっと近づいてみることに。するとリロちゃんは、勢いよく振り返ってきたそうです。

振り返ったリロちゃんは、完全に怒った表情だったのだとか。目はギロリと鋭く、飼い主さんだけを見つめていたといいます。飼い主さんも理由は把握できていないそうですが、お嬢様なリロちゃんはちょっとのことで拗ねちゃうとのことで、これ以前に何か気に食わないことがあったのでしょう。

何か言いたいことがあるのは伝わってくる

飼い主さんがリロちゃんに手を伸ばしても近寄ろうとしなかったというリロちゃんは、その後も飼い主さんを睨み続けていたそう。何か言いたいことはあるけど、拗ねていて言えない。そんな人間の子どもっぽい姿も、可愛らしくて癒やされました。

感情がモロに出ているリロちゃんの姿は、TikTokにて8000件を超える高評価を集めるなど、大きな話題に。今は飼い主さんとも仲直りして、毎日仲良く暮らしていることでしょう。

投稿には「拗ねるほど何があったんですか」「ちゃんと耳はこっち向いてるのめっちゃ可愛い笑」「顔もめっちゃ拗ねてて草w」「目で今拗ねてるから話かけるなっみたいな顔してる」「目が許すまじって感じで可愛いです」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「ちゃっぴー」では、リロちゃんをはじめとする5匹の猫さんたちのホッコリ癒やされる日常の様子が投稿されています。

リロちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ちゃっぴー」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。