ビーケージャパンホールディングス（東京都千代田区）が展開するハンバーガーチェーン「バーガーキング」が「ワッパー祭り」を10月20日から5日間限定で実施します。

「ワッパー祭り」は同チェーンの公式アプリで、対象商品の「ワッパー」シリーズ5種にフレンチフライ（S）とドリンク（M）が付いたセットを30％オフの300円（以下、税込み）引きで購入できるクーポンを配信するものです。

対象商品は、直火焼きの100％ビーフパティにチェダーチーズを合わせた「ワッパー チーズ」、ビーフパティを2枚重ねた「ダブルワッパー チーズ」、スモーキーなおいしさが特長の“ブルズアイBBQソース”を使用した「スモーキーBBQワッパー」、焦がしネギと赤みそが隠し味のテリヤキソースで仕上げた「テリヤキワッパー」、“うま辛”スパイシーソースを使用した「スパイシーワッパー」のセット5種類がラインアップされています。

期間中は、クーポンを使用することで「ワッパー チーズ セット」が990円から690円に、「ダブルワッパー チーズ セット」が1340円から1040円に、「スモーキーBBQワッパー セット」「テリヤキワッパー セット」「スパイシーワッパー セット」が各970円から各670円で購入できます。

クーポンの配信は各日午後2時から。店内飲食、テイクアウトどちらも対象。1会計3セットまで利用可能です。10月24日まで実施されます。