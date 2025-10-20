元乃木坂４６でタレントの秋元真夏が、イベントのオフショットを公開した。

秋元は２０日までに自身のインスタグラムを更新し、ブラウンの長袖トップスに白いロングスカート姿、白い花柄のドレス姿、青系のワンピース姿、花柄のノースリーブワンピース姿など、様々なバリエーションのコーディネートを披露。「ファンクラブ＆フォトブックお渡し会」と書き始め、「４都市イベントツアー無事終了しました〜！来てくださったみなさん本当にありがとうございました」とファンに向けて感謝の気持ちをつづり、「今年は８公演！今までで一番多く開催させてもらったのかな？久しぶりに会う方も、初めて会う方も直接お話しできたのがめっちゃ楽しかった みんなと話した内容思い出しながら帰ります」と振り返った。そして最後に、「たくさんパワーをいただいたので明日からも頑張れそうです またみんなに会えるの楽しみにしてます ありがとうございました！」と記し、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「全国ツアーお疲れ様でした」「真夏さんの笑顔が強すぎて、日焼け止め効きませんでした」「ポニーテールのまなっちゃんめちゃくちゃ可愛すぎました！！！」「これからも応援してるよ！」などのコメントが寄せられている。