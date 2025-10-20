¤á¤ë¤ë¡õ¾±»Ê¹ÀÊ¿¤¬¡ÈÎø¿ÍÆ±»Î¡É¤Ë¡¡¥Ú¥¢¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ÇÏÓÁÈ¤ß¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¾Ð´é¤¬»÷¤Æ¤ë¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷´ãÊ¡¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ªÆóÊý¤È¤â²Ä°¦¤¤¡×¡¡»¨»ï¡ØCanCam¡ÙÆÃ½¸¤Ç¶¦±é
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤Î¡È¤á¤ë¤ë¡É¤³¤ÈÀ¸¸«°¦ÎÜ¡Ê23¡Ë¤¬17Æü¡¢»¨»ï¡ØCanCam¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Î¸ø¼°X¤ËÅÐ¾ì¡£23ÆüÈ¯Çä¤ÎÆ±»ï12·î¹æ¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤ä¡¢B.LEAGUE´ØÏ¢¤Î¼èºà¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÇÐÍ¥¤Î¾±»Ê¹ÀÊ¿¡Ê25¡Ë¤È¥Ú¥¢¥¸¥å¥¨¥ê¡¼ÆÃ½¸¤Ç¡È¥«¥Ã¥×¥ë¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹ðÃÎ¤µ¤ì¡¢¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈþÃËÈþ½÷´ãÊ¡¤Ç¤¹¡×¥Ú¥¢¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ç¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤á¤ë¤ë¡õ¾±»Ê¹ÀÊ¿¡¡¢¨3ËçÌÜ
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Æ±¹æ¤Î»ïÌÌÆâÍÆ¤Î¾Ò²ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÆÃ½¸¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢ÇÐÍ¥¡¦¾±»Ê¹ÀÊ¿¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ú¥¢¥¸¥å¥¨¥ê¡¼ÆÃ½¸¡£¤á¤ë¤ë¤È°ì½ï¤Ë¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤ò±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£É½»æ¥«¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿À¸¸«¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¾±»Ê¤ÈÏÓ¤òÁÈ¤ß¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÈþÃËÈþ½÷´ãÊ¡¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨ ¾Ð´é¤¬»÷¤Æ¤ë¡ªÈþ¿Í¤µ¤ó¤¬¤Õ¤¿¤ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í ¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤â¤È¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤ªÆóÊý¤È¤â²Ä°¦¤¤¤Û¤Ã¤³¤ê¾Ð´é¤È¤ª¤Æ¤Æ¤ÎÈþ¤·¤µ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬!!¡×¡Ö¤¦¤ï¡¼¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹ ¤á¤ë¤ë¤µ¤ó¤â¾±»Ê¤µ¤ó¤â²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¹ÀÊ¿¤¯¤ó¤¬ÎÙ¤Ëµï¤ëÀ¤³¦Àþ¤Ëµï¤¿¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¡Ö¤á¤ë¤ë¤Î¾Ð´é¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾±»Ê¤¯¤ó¤Î¾Ð´é¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ç¤¹ 2¿Í¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¥«¥×É÷¤Ç¤¹¤Í¡ª´ãÊ¡¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¹ÀÊ¿¤¯¤ó¤¬¤³¤¦¤·¤Æ³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¹Ô¤«¤ì¤ë¤Î¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¡ª¤á¤ë¤ë¤Á¤ã¤ó¤â²Ä°¦¤¤¤·¡ª¡×¡Ö°ì½Ö¤á¤ë¤ë¤µ¤ó¤À¤Ã¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡ªÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤À¡Ä¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
