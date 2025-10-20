フタバ食品「ダンディーチョコレート」刷新 “バキザク食感”進化、赤いパッケージに一新

フタバ食品は、モナカアイス「ダンディーチョコレート」を刷新し、10月14日からセブン-イレブンで先行発売している（一般発売は10月20日）。税込価格は237円（160㎖）。

同商品は、2004年発売のロングセラー「DANDY」シリーズの定番品で、チョコアイスをチョコ味モナカで挟み、厚みのあるWブラッククッキーチョコを組み合わせた“バキザク食感”が特長。

リニューアルでは、新たに従来よりも固いブラッククッキーを開発し、サイズの異なる2種類を混ぜたWブラッククッキー仕様に進化、これまで以上の“バキザク食感”を実現した。

チョコアイスは北海道産生クリームを使用したすっきりとした味わい。チョコ味モナカは歯切れを良くしてWブラッククッキーチョコの食感を引き立てた。パッケージも赤を基調に刷新し存在感を高めた。

同シリーズは大容量で食べ応えがあることから男性層を中心に人気が拡大。「ダンディーチョコレート」の配荷率は2024年9月〜2025年2月の間に、前年同期比116％と伸長しており、リニューアルを機にさらなる拡大を図る。