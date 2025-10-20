¤È¤¦¤Õ´¶³Ð¤Î¥è¡¼¥°¥ë¥È ¡ÈÉûºÚ¤Ë¤â¤Ê¤ë¡É¿·Äó°Æ »Í¹ñ¸ÂÄêÈ¯Çä
ÌÀ¼£¤Ï¡¢¤Ò¤È¼ê´Ö²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤ÇÉûºÚ¤ä¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÌÀ¼£¤È¤¦¤Õ´¶³Ð¥è¡¼¥°¥ë¥ÈYOFU¡×¡ÊÀÇ¹þ160±ß¡¢100g¡Ë¤ò¡¢10·î14Æü¤«¤é»Í¹ñ¥¨¥ê¥¢¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¡£
Ç»½Ì¤·¤¿Æý¸¶ÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¸·Áª¤·¤¿Æý»À¶Ý¤ÇÈ¯¹Ú¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç»Ì©¤Ê¿©´¶¤È¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥³¥¯¡¢¤Û¤Î¤«¤Ê»ÀÌ£¤ò¼Â¸½¡£1¥«¥Ã¥×¡Ê100g¡ËÅö¤¿¤ê¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á5.3g¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à181Ó¤ò´Þ¤ß¡¢Æý»À¶Ý¤âÀÝ¤ì¤ë¡£
»ÀÌ£¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿·¥¿¥¤¥×¤Î¥è¡¼¥°¥ë¥È¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥¿¥ì¤ä½Ð½Á¤Ê¤É¤Î»ÝÌ£¡¦±öÌ£¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ¹¡£
¥«¥Ã¥×¤Î¤Þ¤ÞÄ´Ì£ÎÁ¤ò¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡ÖÉûºÚ¡×¤ä¡Ö¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡×¤È¤·¤Æ¼ê·Ú¤Ë°ìÉÊ¤òÄÉ²Ã¤Ç¤¡¢»þÃ»¡¦¥¿¥¤¥Ñ¼ûÍ×¤Ë¤â±þ¤¨¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢Ä«¿©¤ä´Ö¿©¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¥è¡¼¥°¥ë¥È¤òÍ¼¿©¥·¡¼¥ó¤Ë¤â¹¤²¤ëÁÀ¤¤¤Ç³«È¯¡£Æ¦Éå¤Î¤è¤¦¤Ë¿©Âî¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ëÅÀ¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¤Þ¤º¤ÏÆ¦Éå¾ÃÈñÎÌ¤ÎÂ¿¤¤»Í¹ñ¥¨¥ê¥¢¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤¹¤ë¡£º£¸å¤ÏÈÎÇä¼ÂÀÓ¤äÈ¿¶Á¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Å¸³«³ÈÂç¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¡£