◇サッカー FIFA U-20ワールドカップチリ2025(9月27日〜10月19日、チリ)

サッカーのFIFA U-20ワールドカップは19日に決勝が行われ、モロッコがアルゼンチンを破り初優勝を果たしました。

モロッコは、グループステージでブラジル、スペイン、メキシコと強敵ぞろいの組で1位通過。ノックアウトステージでも、順当に勝ち上がり、準決勝ではPK戦の末フランスに勝利しました。迎えた決勝では、この大会最多6回の優勝の記録を持つアルゼンチンと対戦。前半から積極的な攻撃を仕掛け、2-0で頂点に駆け上がりました。アフリカ勢では2009年ガーナ以来16年ぶりの栄冠で、モロッコとしては初優勝です。

なお日本は、グループステージで3連勝して、首位通過。しかし、ノックアウトステージ初戦でフランスに延長戦の末、0-1で敗れ、ベスト16で敗退しました。

〈ノックアウトステージ結果〉

▽ラウンド16

ウクライナ 0-1 スペイン

チリ 1-4 メキシコ

アルゼンチン 4-0 ナイジェリア

コロンビア 3-1 南アフリカ

パラグアイ 0-1 ノルウェー

日本 0-1 フランス

アメリカ 3-0 イタリア

モロッコ 2-1 韓国

▽準々決勝

スペイン 2-3 コロンビア

メキシコ 0-2 アルゼンチン

アメリカ 1-3 モロッコ

ノルウェー 1-2 フランス

▽準決勝

モロッコ 1-1(PK5-4) フランス

アルゼンチン 1-0 コロンビア

▽3位決定戦

コロンビア 1-0 フランス

▽決勝アルゼンチン 0-2 モロッコ