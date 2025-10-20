【サッカーU-20W杯】モロッコがアルゼンチンを破り初優勝 強敵ぞろいの組を1位突破しアフリカ勢では16年ぶり快挙成し遂げる
◇サッカー FIFA U-20ワールドカップチリ2025(9月27日〜10月19日、チリ)
サッカーのFIFA U-20ワールドカップは19日に決勝が行われ、モロッコがアルゼンチンを破り初優勝を果たしました。
モロッコは、グループステージでブラジル、スペイン、メキシコと強敵ぞろいの組で1位通過。ノックアウトステージでも、順当に勝ち上がり、準決勝ではPK戦の末フランスに勝利しました。迎えた決勝では、この大会最多6回の優勝の記録を持つアルゼンチンと対戦。前半から積極的な攻撃を仕掛け、2-0で頂点に駆け上がりました。アフリカ勢では2009年ガーナ以来16年ぶりの栄冠で、モロッコとしては初優勝です。
なお日本は、グループステージで3連勝して、首位通過。しかし、ノックアウトステージ初戦でフランスに延長戦の末、0-1で敗れ、ベスト16で敗退しました。
〈ノックアウトステージ結果〉
▽ラウンド16
ウクライナ 0-1 スペイン
チリ 1-4 メキシコ
アルゼンチン 4-0 ナイジェリア
コロンビア 3-1 南アフリカ
パラグアイ 0-1 ノルウェー
日本 0-1 フランス
アメリカ 3-0 イタリア
モロッコ 2-1 韓国
▽準々決勝
スペイン 2-3 コロンビア
メキシコ 0-2 アルゼンチン
アメリカ 1-3 モロッコ
ノルウェー 1-2 フランス
▽準決勝
モロッコ 1-1(PK5-4) フランス
アルゼンチン 1-0 コロンビア
▽3位決定戦
コロンビア 1-0 フランス
アルゼンチン 0-2 モロッコ