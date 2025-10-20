プレミアリーグ第8節では首位アーセナルがフラムに1-0と勝利し、勝ち点「19」として首位を固めた。そのあとを、エヴァートン戦を2-0と制したマンチェスター・シティが勝ち点「16」で追う展開。開幕から連勝を飾っていたリヴァプールはホームでマンチェスター・ユナイテッドに1-2と敗れ、ここにきてリーグ戦3連敗と失速している。勝ち点は「15」で、4位ボーンマスと並んでいる。





元マンチェスター・ユナイテッドDFリオ・ファーディナンド氏は自らのYouTubeチャンネル『Rio Ferdinand Presents』で、アーセナルこそが今季優勝にもっとも近いと語った。「今季、ボールが蹴られる前からアーセナルこそがリーグ優勝のチャンスを持っていると言っていた。今季は絶対に勝利を収めなければならないと感じた。また2位になるわけにはいかないと思うんだ。素晴らしい選手たちが揃っているし、選手層の厚さという点ではリーグ屈指のチームだろう」「彼らは夏に良い補強をし、昨日のフラム戦でも再び勝利の糸口を見つけた。プレミアリーグ優勝の最有力候補だ」昨季はリヴァプールの、一昨季はシティの後塵を拝したが、両者が圧倒的な力を見せられていない今季はまさにチャンスだ。特筆すべきは失点いまだ3という守備力の高さで、フラム戦のようにセットプレイ一発で勝ち点3を取ることができる泥臭さも身につけている。3季連続の2位に甘んじていたアーセナル。安定感では今まさに一番であり、アンフィールドやセント・ジェームズ・パークといった難所をすでに終わらせていることもこれから有利に働きそうだ。いよいよリーグ制覇のときがやってくるのか、ファーディナンド氏も期待している。