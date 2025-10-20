昨夏にイタリアのサンプドリアを離れてから3か月。フリーの状態が続いていた34歳のベテランFWファビオ・ボリーニはイングランド4部（リーグ2）のサルフォード・シティFCに加入することが決まった。



これまでリヴァプールやミラン、トルコのカラギュムリュクなどでプレイしてきたボリーニにとって、リーグ2は初めての環境だ。サンプドリアを離れて以降はサルフォードのトレーニング施設で練習を続けていたようで、その流れでサルフォードと正式契約を結ぶことになったのだ。





さっそく18日に行われたオールダム戦に途中出場を果たしているが、ボリーニはもう一度サッカーを楽しみたいとこの挑戦に前向きだ。「この夏のトレーニングでサルフォードに来たんだ。クラブ、監督が親切にもこの施設の使用を許可してくれたからね。リーグ2ではプレイしたことがないから、チームメイトからリーグの特長を学んでいく必要がある。学べるよう自分をオープンにしてくつもりだよ。この挑戦を選んだのは、本物のサッカーを必要としていたからだ。サッカーで心が温かくなる何かをね」（サルフォード公式より）。年齢を重ねたとはいえ、トップリーグでの経験は十分な選手だ。チームは現在7位に位置しているが、まずは3部昇格へどこまで貢献できるか。