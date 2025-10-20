遅刻の罰はチームメイト全員にiPhone購入 モナコで取り入れられているユニークな罰ゲームが過酷
プロの世界でも遅刻は厳禁だが、中にはユニークな罰ゲームを取り入れているクラブもあるようだ。
英『The Sun』が面白い事例として紹介したのは、日本代表MF南野拓実も所属するフランスのASモナコだ。
紹介された映像は今年4月の出来事のようだが、この時モナコの20歳DFクリスティアン・マウィッサがチームトレーニングに遅刻してしまった。そこで取り出されたのは、色々と罰ゲームのメニューが書かれたルーレットだ。
ルーレットには他にもプレイステーション5、ルイ・ヴィトンの財布、Airpodsなど、何かと高価な商品が書かれている。SNSでは「時間厳守について高くついた代償だ」などと取り上げていて、高額年俸の選手が揃うとはいえチームメイト全員にiphoneはなかなかに痛い出費だ。
Monaco’s Christian Mawissa arrived late to training and had to spin the "wheel of punishments."— Football Tweet(@Football__Tweet) October 16, 2025
His punishment?
Buy an iPhone 16 Pro Max for the entire squad.
His teammates went wild!
pic.twitter.com/URTfsmF3gR