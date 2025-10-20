プロの世界でも遅刻は厳禁だが、中にはユニークな罰ゲームを取り入れているクラブもあるようだ。



英『The Sun』が面白い事例として紹介したのは、日本代表MF南野拓実も所属するフランスのASモナコだ。



紹介された映像は今年4月の出来事のようだが、この時モナコの20歳DFクリスティアン・マウィッサがチームトレーニングに遅刻してしまった。そこで取り出されたのは、色々と罰ゲームのメニューが書かれたルーレットだ。





Monaco’s Christian Mawissa arrived late to training and had to spin the "wheel of punishments."



His punishment?

Buy an iPhone 16 Pro Max for the entire squad.



His teammates went wild!

pic.twitter.com/URTfsmF3gR — Football Tweet(@Football__Tweet) October 16, 2025

遅刻したマウィッサがこれを回し、当たった罰を行わなければならない。この時ルーレットが止まったのは、『チームメイト全員にiphone 16 Pro』を買うというもの。チームメイトはこの結果に大喜びで、マウィッサは約30台ものIphoneを買うことになったのだとか。ルーレットには他にもプレイステーション5、ルイ・ヴィトンの財布、Airpodsなど、何かと高価な商品が書かれている。SNSでは「時間厳守について高くついた代償だ」などと取り上げていて、高額年俸の選手が揃うとはいえチームメイト全員にiphoneはなかなかに痛い出費だ。