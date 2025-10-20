¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹FW¥ô¥é¥Û¥Ó¥Ã¥Á³ÍÆÀ¤ÎËÜÌ¿¤Ï¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤«¡¡¼±¼Ô¡ÖÈà¤â¤½¤Á¤é¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¿·¤¿¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÊä¶¯¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Î¥É¥¥¥·¥ã¥ó¡¦¥ô¥é¥Û¥Ó¥Ã¥Á¤ÎÌ¾Á°¤Ï¸õÊä¼Ô¥ê¥¹¥È¤«¤é³°¤»¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¿ÈÄ¹190Ñ¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤Þ¤À25ºÐ¤È¼ã¤¯¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Î·èÄêÎÏ¤âÈ´·²¤È¤¤¤¦¥ô¥é¥Û¥Ó¥Ã¥Á¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï9»î¹ç¤Ç4¥´¡¼¥ë¤È½çÄ´¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤È¤Î·ÀÌó¤ÏÍèÇ¯6·îËö¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç·ÀÌó±äÄ¹¤ÎÈ¯É½¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍèÇ¯²Æ¤Ë¥Õ¥ê¡¼°ÜÀÒ¤ÇÂ¾¥¯¥é¥Ö¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢´û¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤ä¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¡¢¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¥ô¥é¥Û¥Ó¥Ã¥Á¤Î³ÍÆÀ¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Ç²ñÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÎÊ£¿ô¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÇÆÃÊÌ¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥¡¼¥¹¡¦¥¦¥£¥Í¥¹»á¤â¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ò¥ô¥é¥Û¥Ó¥Ã¥Á³ÍÆÀ¤ÎËÜÌ¿¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥®¥ê¥¹·Ï¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡ØFootball Insider¡Ù¤ÎÃæ¤ÇÆ±»á¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï¥Ö¥é¥Û¥Ó¥Ã¥Á¤Î¹Ô¤Àè¤Î¸õÊä¤Î°ì¤Ä¤À¤¬¡¢»ä¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¤Ç¤ÏÈà¤â¤½¤Á¤é¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Èà¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¹Ô¤¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÈó¾ï¤ËÍ°ÕµÁ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë·Ð¸³¤È¼ÂÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£¥ô¥é¥Û¥Ó¥Ã¥Á¤ÏÅ¬Ç¤¼Ô¤À¤È»×¤¦¡×
¡ÖÁ´¤Æ¤¬·è¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤¬¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÍèÇ¯1·î¤Ë¤Ï²¿¤«¤¬µ¯¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥ô¥é¥Û¥Ó¥Ã¥Á¤Î¿´¤Ï¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Ï¡¢Èà¤Ï¤¢¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¾å¼ê¤¯¤Ï¤Þ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
Áá¤±¤ì¤ÐÇ¯ÌÀ¤±¤Ë¤â¥ô¥é¥Û¥Ó¥Ã¥Á¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ°¤¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÆ±Áª¼ê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£