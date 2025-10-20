NHK¤Î¡È¥É¥ó¡É³¤Ï·Âô¾¡Æó¤µ¤ó»àµî¡¡¡Ö¥¨¥Ó¥¸¥ç¥ó¥¤¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¸¢ÎÏ¼Ô¤Î¸÷¤È±Æ
¡¡¸µNHK²ñÄ¹¤Î³¤Ï·Âô¾¡Æó¡Ê¤¨¤Ó¤µ¤ï¡¦¤«¤Ä¤¸¡Ë¤µ¤ó¤¬19Æü¡¢¸í¤¨¤óÀÇÙ±ê¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¡£
¡¡³¤Ï·Âô»á¤Ï1957Ç¯¤ËNHKÆþ¶É¡£À¯¼£Éôµ¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢À¯¼£ÉôÄ¹¡¢Éû²ñÄ¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ97Ç¯¤Ë²ñÄ¹¤ÎºÂ¤Ë½¢¤¤¤¿¡£¤½¤Î¼êÏÓ¤Ï¡ÖíåÏÓ¡×¤½¤Î¤â¤Î¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤ò¸«¿ø¤¨¡¢BS¥Ç¥¸¥¿¥ëÊüÁ÷¤È¥Ï¥¤¥Ó¥¸¥ç¥óÉáµÚ¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤¤¤À¡£º£¤äÅö¤¿¤êÁ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â²è¼Á¤Ê¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸÷¤¬¶¯¤¤Ê¬¡¢±Æ¤â¤Þ¤¿Ç»¤«¤Ã¤¿¡£À¯¼£Éô½Ð¿È¤Î¹äÏÓ¤Ç¸¢ÎÏ¤ò¾¸°®¤·¡¢ÁÈ¿¥¤ò°Õ¤Î¤Þ¤Þ¤ËÆ°¤«¤¹»Ñ¤ò¡¢½µ´©»ï¤Ê¤É¤ÏËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµÆü»á¤ò¤â¤¸¤Ã¤Æ¡Ö¥¨¥Ó¥¸¥ç¥ó¥¤¥ë¡×¤ÈÙèÙé¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¶ÉÆâ¤Ç¤ÏÄá¤Î°ìÀ¼¤ÇÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤ä·ÑÂ³¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¡¢²ñÄ¹¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ë°ñ¾ë¸©¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤Þ¤¿²ñÄ¹°Æ·ï¤«¡×¤È¶É°÷¤¬¤¿¤áÂ©¸ò¤¸¤ê¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ3´ü7Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤Ë¤¢¤Ã¤¿2004Ç¯¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤è¤ëµð³Û¤ÎÀ©ºîÈñÃåÉþ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿¦°÷¤ÎÉÔ¾Í»ö¤¬¼¡¡¹¤ÈÊ®½Ð¡£ÉÔ¾Í»ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³¤Ï·Âô»á¤Î¶¯¸¢Åª¤Ê¼êË¡¤äÂÐ±þ¤Ë¤â¹ñÌ±¤Î¸·¤·¤¤ÌÜ¤¬Ãí¤¬¤ì¤¿¡£¼«¿È¤¬»²¹Í¿Í¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤¿½°±¡ÁíÌ³°Ñ°÷²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆNHK¤¬Ãæ·Ñ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿°ì·ï¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤Î¡Ö±£ÊÃÂÎ¼Á¡×¤Î¾ÝÄ§¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÅÜ¤ê¤Ë²Ð¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÅÜ¤ê¤Ï¼õ¿®ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤µñÈÝ¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢µñÈÝ¿ô¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë10Ëü·ï¤òÆÍÇË¡£³¤Ï·Âô»á¤Ï05Ç¯1·î¡¢Ç¤´üÅÓÃæ¤Ç°úÀÕ¼Ç¤¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢Âà¿¦¶â»ÙÊ§¤¤ÌäÂê¤ÇÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç²£¹Ë¿³µÄ°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢³Ñ³¦¤Î¤´°Õ¸«ÈÖ¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó»Ë¤ËµðÂç¤ÊÂÀ×¤È¿¼¤¤ÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤¿¡È¥É¥ó¡É¤¬¡¢¤½¤ÎÇÈÍð¤ÎÀ¸³¶¤òÊÄ¤¸¤¿¡£