ユメキ、『ボイプラ2』共演のキム・ジュンミンと再会 ダンス動画に反響殺到「激アツ！」「惚れちゃう」
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（通称：ボイプラ2）に練習生として出演した日本人振付師・ユメキが、20日までにインスタグラムを更新。同番組で共演したキム・ジュンミン（WHIB）とのダンス動画を公開した。
【動画】「激アツ！」「惚れちゃう」ユメキ＆ジュンミンの再会ダンス動画
『BOYS II PLANET』は、ZEROBASEONEが誕生した『BOYS PLANET』をはじめ、『BOYS PLANET』の前身とも言えるKep1erが誕生した『Girls Planet 999：少女祭典』や、ENHYPENが誕生した『I-LAND』、iznaが誕生した『I-LAND2』など数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフの最新プロジェクトとなる。KとCの2つのプラネットからスタートし、第3話でKとCの練習生たちが合流。9月25日にファイナルが放送され、「ALPHA DRIVE ONE」としてデビューする8人が決定した。
ユメキとジュンミンは、同番組のファイナリスト。今回の投稿では、スタジオでともにダンスを踊る姿が公開された。
この投稿には「この二人見れるの?!」「激アツ！」「大好きな2人のダンスコラボ！」「2人とも楽しく元気に踊ってね」「惚れちゃう」といった声が寄せられている。
