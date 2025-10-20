¿·ÌÚÍ¥»Ò¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÍ¥²í¤Ê¥·¥ã¥ó¥Ñ¡¼¥Ë¥å¥à¡¼¥Ó¡¼»£±Æ¡Ö¼«Á³¤È¥¢¡¼¥È¤ÎÄ´ÏÂ¤òÁ´¿È¤ÇÂÎ´¶¡ÄÈþ¤·¤¤¾ì½ê¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¿·ÌÚÍ¥»Ò¡Ê31¡Ë¤¬20Æü¡¢Åìµþ¡¦É½»²Æ»¤Ç¥Ú¥ê¥¨¡¡¥¸¥å¥¨¡ÖTHE¡¡HOUSE¡¡OF¡¡WONDER¡×¥Æ¡¼¥×¥«¥Ã¥È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ú¥ê¥¨¥¸¥å¥¨¤¬ÁÏ¶È¤·¤¿¥·¥ã¥ó¥Ñ¡¼¥Ë¥å¥á¥¾¥ó¤¬¤¢¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¨¥Ú¥ë¥Í¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¤ò»£±Æ¡£¿·ÌÚ¤Ï¤½¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈþ¤·¤¤¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Á³¤È¥¢¡¼¥È¤ÎÄ´ÏÂ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÁ´¿È¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤Æ¡¢¸÷¤ê¤äÉ÷¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤¬ºîÉÊ¤Î°ìÉô¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤Èþ¤·¤¤¾ì½ê¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÍø¤¥·¥ã¥ó¥Ñ¡¼¥Ë¥å¡É¤Ë¤âÄ©Àï¡£ºÇ¤â¿·¤·¤¤¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î¡Ö¥Ù¥ë¥¨¥Ý¥Ã¥¯¡¡2016¡×¤È¡¢ºÇ¤â½ÏÀ®¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ù¥ë¥¨¥Ý¥Ã¥¯¡¡1999¡×¤Î2¤Ä¤ò°û¤ßÈæ¤Ù¡¢Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¤â¡¢Í¼±¼Ô¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¸µ¤Ë¸«»öÀµ²ò¤·¡¢Çï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ù¥ë¥¨¥Ý¥Ã¥¯¡¡2016¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¼«¿È¤Î2016Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É½é¤á¤Æ¤ÎÄ©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¯¤Ç¡¢Âç¸æ½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é°ìÀ¸·üÌ¿¡¢ºîÉÊ¤Î»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£