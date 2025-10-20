ＤｅＮＡの相川亮二新監督が２０日、横浜市内の球団事務所で就任会見に臨んだ。背番号は三浦監督と同じ８１番に決まった。

スーツ姿で会見に臨んだ新監督は、監督の打診を受けた時の感情を振り返り、「なかなか武者震いすることはこの年になるとなかなかないんですけど、監督という話を聞いたとき、体が震える、全身に血が駆け巡るような思いでした」と振り返った。

また来年以降の強化ポイントにはバッテリー、投手陣をあげ「僕はキャッチャー出身。バッテリー中心の投手力、ピッチャーで、バッテリーで勝てれば優勝できる」と語った。

相川氏は９４年ドラフト５位で横浜（現ＤｅＮＡ）に入団し、０４年に正捕手に定着すると、同年のアテネ五輪で日本代表入りし、０６年の第１回ＷＢＣでは優勝に貢献した。０８年オフにＦＡ権を行使してヤクルトへ、１４年オフにもＦＡで巨人へ移籍した。定評のあるリードとパンチ力を秘めた打撃で活躍し、１７年限りで現役を引退。３球団で通算１５０８試合に出場し、１１５０安打を放った。指導者としても１９年から巨人で３年間、２２年から今季までＤｅＮＡとコーチを歴任した。