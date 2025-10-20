DeNAの来季新監督に、今季ディフェンスチーフ兼野手コーチを務めた相川亮二氏（49）が内部昇格する形で就任することが決まった。横浜市内の球団事務所で20日、今季限りで辞任する三浦大輔監督（51）とともに記者会見を行った。

冒頭、新たな指揮官は「来季より横浜DeNAベイスターズの監督に就任します相川亮二です」とあいさつ。監督就任の打診を受けた際は「なかなか武者震いするようなことはこの年になるとないが、（就任要請を）聞いた時は体が震え、まさに武者震いのような、全身に血が駆け巡るような思いだった」と熱い口調で振り返った。

どんなチームつくりを目指すか。「今まで三浦さんが作ってきたチームをそのまま継承するようにやっていきたい。微力だけど貢献したい、というのが一番」と話した。

背番号は「僕が18歳の頃からのお付き合い」という三浦監督が今季まで付けていた「81」に決まった。背番号81を付けた理由を聞かれた相川新監督は、球団側と背番号を相談した際に「三浦さんが良ければ付けさせてほしい、と相談した」という。三浦監督は「継承して付けたいと言われた時はうれしかった」と笑顔で話した。

三浦監督がつくりあげた野球を継承しつつ、「アップデートしてリーグ優勝を達成したい」と誓った。理想のチームは「現状、僕らは（選手、コーチ、スタッフなど）全員でチームをつくる取り組みをしている。その中で小さいこと、ゲームでは三浦監督が凡事徹底といっていた。小さいことを積み重ねて強いチームになれると思う」と話した。