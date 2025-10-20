元日本代表ＦＷ武田修宏氏（５８）が１９９６年にヴェルディ川崎から移籍したジュビロ磐田でのサイドバック（ＳＢ）時代を振り返った。

元日本代表ＭＦ鈴木啓太氏（４４）のユーチューブ番組に出演した武田氏は磐田へ移籍したことについて「ジュビロからオファーがあって」とし「当時、日本代表に入りたくて。ヴェルディでも試合に出ていなくて。試合に出ていないと日本代表に呼ばれないから」とし「（イタリア代表サルバトーレ）スキラッチ、中山（雅史）君がいて『（自分も）ＦＷなのかな』と思っていたら右サイドバックだった。２番を付けていた」と不慣れなポジションに困惑していたという。

その上で「（ＳＢ起用に）攻撃はできるけど守備はやったことない」とし、試合中にサポーターから「何やってんだ、へたくそ」とのヤジが飛び交っていたそうだ。鈴木氏から「ＳＢとして気を付けていたこと」を聞かれると「上がったあとにやられないこと。今思うと、上がり切っちゃえば良かった」と笑顔で語っていた。

日本代表指揮官も務めていたハンス・オフト監督が、磐田で武田氏をサイドバック起用したことについては「（オフト監督時代の）日本代表では（紅白戦などで）Ｂチームのサイドバックをやっていた。スピードがあるからいつも点を取っていた」とし、そのころのイメージが指揮官にあったためという。