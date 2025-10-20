Photo by Gage Skidmore https://www.flickr.com/photos/gageskidmore/48469103901/ Remixed by THE RIVER

マーベル映画『シャン・チー／テン・リングスの伝説』（2021）のシム・リウが、ゲーム『スリーピングドッグス 香港秘密警察』の映画化企画を順調に進めていることを報告した。

『スリーピングドッグス 香港秘密警察』は、2012年にXbox 360、PlayStation 3、Windowsでリリースされたオープンワールド型のクライム・アクションゲーム。サンフランシスコ市警察の組織犯罪対策部に所属するウェイ・シェン刑事が、香港社会の犯罪組織「サン・オン・イー」への潜入捜査に挑むストーリーで、ゲームファンの間では根強い人気を得ている一本だ。

2025年2月、リウは本作の映画化に取り組んでおり、ハリウッドのスタジオに企画を売り込んでいることをSNSで表明。「企画提案からゴーサインに至る映画のプロジェクトはごくわずか。ゲームを理解しない重役への提案は本当に大変ですが、みなさんの『スリーピングドッグス』への愛情が力を与えてくれました。まずは映画、次にゲームの続編を、ずっと夢みてきました」と綴った。

米によると、リウは映画版のプロデューサーと主演（ウェイ・シェン役）を兼任し、製作は『ソニック・ザ・ムービー』シリーズのStory Kitchenが担当。同社はAmazonで製作中のドラマ版や、シリーズ「トゥームレイダー：レジェンド・オブ・ララ・クロフト」（2024-）のほか、『ジャストコーズ』『RUINER』『ライフ イズ ストレンジ』といった人気ビデオゲームの映像化企画を複数進行している。

第一報から8ヶ月が経過したいま、リウは映画版の脚本の草稿が完成したことを報告。脚本家の名前は伏せられているが、写真とともに「記念に僕のスリーピー・ドッグをどうぞ」と記した。

なお『スリーピングドッグス』のハリウッド映画化企画は、『イップ・マン』シリーズや『ジョン・ウィック：コンセクエンス』（2023）のドニー・イェン主演、『ワイルド・スピード』シリーズのニール・H・モリッツ製作で2017年にも動き出していたが、残念ながら頓挫していた。

リウが企画に携わっていることを明かす直前の2025年1月、イェンは米にて、プロデューサーたちとともに手を尽くし、私財も投入したものの、残念ながら形にならなかったことを認めている。なお、リウは映画化が実現した暁には「まずはドニーに、次にオリジナルのウェイ役で声優を務めたウィル・ユン・リーに連絡します」といた。

