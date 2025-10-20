¸øÉ½¤·¤¿´óÉÕ¶â¤Î¡È¿åÁý¤·µ¿ÏÇ¡É¤Þ¤Ç¡¡BTS¤é»²²Ã¤Î¡ÖÆý¤¬¤ó·¼È¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¡¢¼Õºá¤·¤Æ¤â¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤Í¾ÇÈ
ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØW KOREA¡Ù¼çºÅ¤ÎÆý¤¬¤óÇ§¼±¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÖLove Your W¡×¤¬¡¢¸øÉ½¤·¤¿´óÉÕ¶â¤Î³Û¤òµ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Îµ¿ÏÇ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛBTS¤é¤¬»²²Ã¤·¤¿¡ÈÆý¤¬¤ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡É¤ÎÍÍ»Ò
ºÇ¶á¡¢¹ñ²ñÊÝ·òÊ¡»ã°Ñ°÷²ñ½êÂ°¤Î¥¤¡¦¥¹¥¸¥óµÄ°÷¤¬ÊÝ·òÊ¡»ãÉô¤«¤éÄó½Ð¤ò¼õ¤±¤¿»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ØW KOREA¡Ù¤¬2007Ç¯¤«¤éº£Ç¯11·î¤Þ¤Ç¤Ë´Ú¹ñÆýË¼·ò¹¯ºâÃÄ¤Ø´óÉÕ¤·¤¿Îß·×¶â³Û¤ÏÌó3²¯1569Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó3200Ëü±ß¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏÆ±»ïÂ¦¤¬¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ä¹ÊóÊª¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÎß·×´óÉÕ³Û11²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó£±²¯1000Ëü±ß¡Ë¡×¤ÈÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¡ØW KOREA¡Ù¤Ï¡¢´Ú¹ñÆýË¼·ò¹¯ºâÃÄ°Ê³°¤ÎÂ¾¤Î´óÉÕÀè¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ö11²¯¥¦¥©¥ó¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Îº¬µò¤Ëµ¿Ìä¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç¯ÅÙÊÌ¤Î´óÉÕÆâÌõ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢2007Ç¯3490Ëü¥¦¥©¥ó¡¢2010Ç¯1408Ëü¥¦¥©¥ó¡¢2011Ç¯3253Ëü¥¦¥©¥ó¡¢2012Ç¯4282Ëü¥¦¥©¥ó¡¢2013Ç¯1370Ëü¥¦¥©¥ó¡¢2014Ç¯2994Ëü¥¦¥©¥ó¡¢2015Ç¯1740Ëü¥¦¥©¥ó¡¢2016Ç¯500Ëü¥¦¥©¥ó¡¢2024Ç¯1²¯2530Ëü¥¦¥©¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2008Ç¯¤È2009Ç¯¡¢¤½¤·¤Æ2017Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï´óÉÕµÏ¿¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ØW KOREA¡Ù¤ÏÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡ÖÎß·×´óÉÕ¶â11²¯¥¦¥©¥ó¡¢Ìó500¿Í¤Î½÷À¤ËÆÃ²½·ò¿Ç¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¡×¤ÈÀëÅÁ¤·¡¢¡ÖLove Your W¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñÆâ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¸ø¼°¿ôÃÍ¤È¤ÎÐªÎ¥¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤Î¿®ÍêÀ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µ¿ÏÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¡ØW KOREA¡ÙÂ¦¤Ï¡¢¡Ö2¤Ä¤ÎÊý¼°¤Ç´óÉÕ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Îß·×´óÉÕ¶â³Û¤Ëº¹¤¬À¸¤¸¤¿¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡ÖÁí³Û3²¯1000Ëü¥¦¥©¥ó¡×¤Ï¡ØW KOREA¡ÙÂ¦¤¬Ä¾ÀÜÅÏ¤·¤¿¶â³Û¤Ë²á¤®¤º¡¢´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¤¬¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë´óÉÕ¤·¤¿¶â³Û¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢´óÉÕ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤¿´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö»ñÎÁ¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤ÆâÌõ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡×¤È¤·¡¢´óÉÕ¶â¤¬¤µ¤é¤ËÏ³¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ØW KOREA¡ÙÂ¦¤Ï¡¢2006Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤Ç¤Î19Ç¯´Ö¤ÇÎß·×´óÉÕ¶â³Û¤Ï9²¯6000Ëü¥¦¥©¥ó¡¢2025Ç¯¤Î´óÉÕ¶â³Û¤Ï1²¯5000Ëü¥¦¥©¥ó¤Ç¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö11²¯¥¦¥©¥ó¡×¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Ç¥£¥¹¥Ñ¥Ã¥Á¡Ù¤Ï10·î19Æü¡¢¡ØW KOREA¡Ù¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¡Ö·×11²¯¥¦¥©¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡ØW KOREA¡Ù¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿´óÉÕ¶â¤ÎÆâÌõ½ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¡ØW KOREA¡Ù¤¬19Ç¯´Ö¡¢¡ÈÈà¤é¡É¤ÎÌ¾µÁ¤ÇÄ¾ÀÜ´óÉÕ¤·¤¿Áí³Û¤Ï4²¯3797Ëü970¥¦¥©¥ó¡×¤È¤·¡¢¡Ö11²¯¥¦¥©¥ó¡Ý4²¯¥¦¥©¥ó¡á7²¯¥¦¥©¥ó¡£¤ª¤è¤½7²¯¥¦¥©¥ó¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÉÔÂÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ØW KOREA¡ÙÂ¦¤Ï¡Ö´óÉÕ¶â¤Ï¡¢¡W KOREA¤¬Ä¾ÀÜÅÏ¤·¤¿¶â³Û¤È¡¢¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿´ë¶È¤ª¤è¤Ó¸Ä¿Í¤Î°Õ»×¤Ë¤è¤êºâÃÄÂ¦¤ØÄ¾ÀÜ´óÉÕ¤µ¤ì¤¿¶â³Û¤ò¹ç»»¤·¤Æ·×¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ20Ç¯´Ö¤Î´óÉÕ¶â³Û¤Ï11²¯¥¦¥©¥ó¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö11²¯¥¦¥©¥ó¡×¤Ë¤Ï¤Þ¤À1.5²¯¥¦¥©¥ó¤Û¤ÉÂ¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¡ØW KOREA¡ÙÂ¦¤Ï12·î¤Ë1.5²¯¥¦¥©¥ó¤òÄÉ²Ã¤Ç´óÉÕ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö11²¯¥¦¥©¥ó¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¥½¥¦¥ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥º¥ó¥º¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Ç10·î15Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡ÖLove Your W 2025¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢BTS¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î·ÝÇ½¿Í¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬½ÐÀÊ¡£¥Õ¥©¥È¥¦¥©¡¼¥ë¤Ç¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¶¨»¿¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Â³¤¡¢¸ø¼°SNS¤Ë¤Ï¥°¥é¥¹¤ò¼ê¤ËÃÌ¾Ð¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¸ø±é±ÇÁü¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ËÜÍè¤Î¼ñ»Ý¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆý¤¬¤óÇ§¼±¸þ¾å¡×¤òÄ¾ÀÜÅª¤Ë¼¨¤¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÏÁêÂÐÅª¤Ë¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤¿¡£µÄÏÀ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¡ØW KOREA¡ÙÂ¦¤Ï10·î19Æü¡¢¡Ö¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¼ñ»Ý¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¹½À®¤ä¿Ê¹Ô¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤È¼ÕºáÊ¸¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£