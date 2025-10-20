須田亜香里、美脚際立つシースルースカート姿「妖精が舞い降りた」「目が離せない」と反響
【モデルプレス＝2025/10/20】元SKE48の須田亜香里が、10月19日に自身のInstagramを更新。透け感のあるスカートから美しい脚がのぞく写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】須田亜香里「目が離せない」「可愛い」透け衣装で美脚披露
須田は、「いつもお世話になっている番組さん衣装たち」と記し、テレビ朝日系「熱闘！Mリーグ」（毎週日曜 深夜1時10分〜）や静岡朝日テレビ系「とびっきり！しずおか」（月曜〜金曜 午後4時40分〜）などのハッシュタグを添えて、様々な衣装を身に着けたショットを複数枚投稿。白を基調とした、フリルやレースがふんだんにあしらわれたガーリーなコーディネートでは、シースルースカートの下にすらりとした美しい脚をのぞかせている。
この投稿には「妖精が舞い降りた」「透け感から目が離せない」「脚が長くて綺麗」「ホワイトコーデめちゃくちゃ似合う」「可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】須田亜香里「目が離せない」「可愛い」透け衣装で美脚披露
◆須田亜香里、シアースカートで美脚披露
須田は、「いつもお世話になっている番組さん衣装たち」と記し、テレビ朝日系「熱闘！Mリーグ」（毎週日曜 深夜1時10分〜）や静岡朝日テレビ系「とびっきり！しずおか」（月曜〜金曜 午後4時40分〜）などのハッシュタグを添えて、様々な衣装を身に着けたショットを複数枚投稿。白を基調とした、フリルやレースがふんだんにあしらわれたガーリーなコーディネートでは、シースルースカートの下にすらりとした美しい脚をのぞかせている。
◆須田亜香里の投稿に反響
この投稿には「妖精が舞い降りた」「透け感から目が離せない」「脚が長くて綺麗」「ホワイトコーデめちゃくちゃ似合う」「可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】