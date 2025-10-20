新山千春、70歳父親を顔出し公開「笑顔がそっくり」「素敵な親孝行」の声
【モデルプレス＝2025/10/20】タレントの新山千春が10月19日、自身のInstagramを更新。父親との2ショットに反響が集まっている。
【写真】新山千春「笑顔がそっくり」70歳父との2ショット
新山は「父。70歳の誕生日。青森から東京にきてもらいました」と綴り、父親との旅行ショットを投稿。グラスを片手に2人で笑い合うショットや、新幹線のホームでピースサインをする父親の姿、旅先での寄り添う写真を披露し、笑顔から嬉しさが溢れている。
この投稿に「最高の親子」「ほっこり写真」「笑顔がそっくり」「素敵な親孝行」「幸せのお裾分けいただきました」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆新山千春、父親との2ショットを公開
