【フレームアームズ・ガール ドゥルガーII 〈ノワールVer.〉】 10月21日11時より予約開始

コトブキヤは、プラモデル「フレームアームズ・ガール ドゥルガーII 〈ノワールVer.〉」を10月21日11時より予約受付を開始する。発売月・価格は未定。

本商品は「フレームアームズ・ガール ドゥルガーII」を黒を基調としたカラーリングでイメージチェンジし、赤いライン模様や騎士風のデザインが映えるものとなっている。さらに大剣と盾をドレスアップできる本商品オリジナルの新規マーキングデカールが付属する。

表情パーツ4種も「ドゥルガーII」から大きく変更を予定している。

(C) KOTOBUKIYA