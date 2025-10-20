「フレームアームズ・ガール ドゥルガーII 〈ノワールVer.〉」が10月21日に予約開始
【フレームアームズ・ガール ドゥルガーII 〈ノワールVer.〉】 10月21日11時より予約開始
コトブキヤは、プラモデル「フレームアームズ・ガール ドゥルガーII 〈ノワールVer.〉」を10月21日11時より予約受付を開始する。発売月・価格は未定。
本商品は「フレームアームズ・ガール ドゥルガーII」を黒を基調としたカラーリングでイメージチェンジし、赤いライン模様や騎士風のデザインが映えるものとなっている。さらに大剣と盾をドレスアップできる本商品オリジナルの新規マーキングデカールが付属する。
表情パーツ4種も「ドゥルガーII」から大きく変更を予定している。
【10月21日（火）よりご予約受付開始！】フレームアームズ・ガール ドゥルガーII 〈ノワールVer.〉！！| KOTOBUKIYA 壽!!プラモLABO #コトブキヤ https://t.co/37SNTWgi01- コトブキヤ_プラモデル総合 (@kotobukiya_p) October 20, 2025
(C) KOTOBUKIYA