来春のセンバツをかけた関東大会で、今春センバツ優勝校・横浜のスーパー1年生が躍動した。

【専大松戸監督コラム】秋季関東大会で横浜高と再戦浮上、27連勝を止めた「今春の1勝」は半年を経てどう作用するか

18日に行われた1回戦、高崎商科大付戦で「3番・三塁」で出場した川上慧が、4−4の九回2死から、この試合2本目となる右越え本塁打を放ち、横浜を準々決勝へと導いた。

今夏の甲子園で1年生ながらベンチ入りし、2回戦の綾羽戦に「7番・右翼」でスタメン出場。1安打1得点と経験を積んでいる。

兵庫県出身。小学生時代はオリックスジュニアで主将を務め、NPB12球団ジュニアトーナメントに出場した。

「中学時代は強豪の明石ボーイズでプレー。中学2年時に日本一。3年時には全国大会に3度出場した。遊撃手としてU15日本代表に選ばれた逸材です。川上は関西出身ですが、東日本の小、中学生の間では今、横浜人気が凄まじい。将来横浜に入りたい有望株の小学生が、推薦入学の実績が多い中本牧シニア（神奈川）などの門戸を叩き、東日本のU15代表クラスがこぞって横浜入学希望を口にしているといいます」（中学のクラブチーム関係者）

大阪桐蔭にもスーパー1年生がいる。

「大阪桐蔭ナインの甲子園への渇望感はハンパじゃない」

19日の近畿大会1回戦で市和歌山と対戦。192センチの長身左腕・川本晴大が好投した。五回に1点を失ったものの、6回1失点で7−1の快勝に貢献。プロ注目の151キロ右腕・丹羽との投げ合いに一歩も引かなかった。

「川本は東京城南ボーイズ出身でU15日本代表。今年の1年生は、東京の同ボーイズ2人と福岡、熊本のU15メンバーが4人入部している。前チームは春夏で甲子園出場を逃しているので、大阪桐蔭ナインの甲子園への渇望感はハンパじゃありません」（関西の高校野球関係者）

昨秋の近畿大会では、1回戦で滋賀学園に敗れ、今春センバツを逃した。大阪王者として臨む今大会は、1年生の活躍で快勝発進である。

横浜、大阪桐蔭は、センバツ出場へ当確ランプが灯る4強進出へ、あと1勝とした。