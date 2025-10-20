夫の“お金の嘘”、どこまで許せる？ボーナス隠しに、給料明細の嘘…もう限界【ママリ】
もらったボーナスの金額を少なく言った彼
会社からのボーナスが少なく、財布に7.5万円余分に入っていたことにイライラ。信用できない彼がお金を使って旅立った。
今日は🧔♂️ボーナスの日
会社から毎月給料、ボーナス
もらう時は必ず明細書もらってるのに
今回は貰えなかったんだよ！とか
俺と俺より先に入った先輩2名の人は多く貰ったけど
俺より後に入った数名？の人は1万位しか
貰えなかったんだって！
とか話してたけど
なんか会話に怪しさ感じて
見ちゃいけないけど財布見たら
7.5万も自分の手元に入れてた笑笑笑笑
本当に貰った額から-7.5万も
少ない金額を私に貰ったボーナスの額として
伝えてたしイライラする！
なんで急に態度悪くなった？
怒ってんの？とかこちらの様子伺ってるし
私が働き始めようとしてた時に妊娠わかって
俺頑張るよ🥺って言ってくれたあとの
これは結構ショックだなー
自分が働いてくれてのボーナスだから
お小遣いにするのはいいとは思うけど
額が高いし、何より嘘つかれたことがムカつく
バレないと思ってるのもムカつく
金に関しては信用出来ない事が多々(´･_･`)
気分悪い～
そんな彼は今日給料日➕ボーナスで
呑みに旅立った🍻
出典：
qa.mamari.jp
どんなに好きな相手でも、お金に関して不信感があるなら今のうちに直しておかなくては後で後悔するかもしれません。まだ結婚していないとはいえ、妊娠している投稿者さんにウソをつく彼にはあきれてしまいます。
投稿者さんは彼のお金のルーズさに慣れているようですが、この先ずっといっしょに暮らすとなるとイライラが止まらないでは済まなくなってしまうでしょう。こんな彼の態度を直すには、どうすればいいのでしょうか。
ウソをついた彼にさまざまな意見が
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられました。
その中に「明細書が無いなんてありえない」というコメントがありました。
嘘つかれるのは嫌ですね😖
だんだんエスカレートして何でも嘘つくようになったら嫌なので、私なら白状するまで話します。
明細書無いなんてありえないので、そこ突き詰めたら無理ですかね？？
会社から給料明細がもらえないなんてあり得ないという意見がありました。明細無しで給料が支給されるなんて、よっぽどのことがない限りはないのでは。投稿者さんの彼は、明細書がなかったことがウソではないという証拠を出してもらうしかないでしょうね。
この他に「会社に明細書の再発行をお願いしたらいい」というコメントがありました。
明細書貰えないとか有り得ないから
再発行お願いしてーー！
って軽く言ってみます🥹
後は出方次第で まだ？とか私が会社に直接連絡しようか？とか
知ってる先輩とか後輩とかいれば
そこに探り入れてみたり…
こういう嘘は許せないので(しかも結構な大金😅)
金額は気にしてない風を装って
明細書な必ず欲しいことを伝えますね🤔
もし貰えないとの一点張りなら
先になるけど今年度の総支給額を年末に見て他の明細書と計算して差額出すねーとか
総支給額分かれば おかしいことがすぐ分かるよってことを遠巻きに伝えとくとかですかね🤔
そのために今回の金額はメモを忘れずにとっといてくださいね！
「明細書の再発行をお願いしてみたら？」という意見がありました。まずは、落ち着いて彼に直接お願いしてみるのがよさそうです。それでも対応してもらえない場合は、「会社に連絡して確認してみるね」と伝えるのも一つの方法かもしれません。
きっと、彼も会社を巻き込みたくはないと感じるはずです。その気持ちを踏まえて、責めるのではなく「きちんと確認したい」という姿勢で話すと、相手も受け止めやすいでしょう。
結婚してから揉めないように、彼の給料やお金の流れを把握しておく
投稿者さんがこの先も彼と長く付き合いたいと思うなら、今のうちから彼のお金の管理をしっかりとしておくべきでしょう。結婚してから嫌な思いをしないよう、気になることはメモをして残しておくなどすると後で役に立つかもしれません。
彼に関しては、給料明細がもらえないというウソがこの1回限りになるように、再発行をしてもらうまで粘ってみるといいのではないでしょうか。これ以上お金でイライラしないよう、投稿者さんのできる範囲で対策をして将来の安心材料にしてほしいですね。
