ÂìÂôâÃµ¬»Ò¡¢Î±³ØÀè¤«¤éµ¢¹ñÃæ¡¦¼¡½÷¡õÉ×¤Ø¤Î¡È½©¤Î°¦¾ðÊÛÅö¡É¤ò¾Ò²ð¡Ö¿©¤Ù¤ë¤ÎÌÞÂÎ¤Ê¤¤¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤¬°î¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÂìÂôâÃµ¬»Ò¡Ê47¡Ë¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤È¼¡½÷¡Ê17¡Ë¤Øºî¤Ã¤¿¡È°¦¾ðÊÛÅö¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤´ÈÓ¤È¥Á¡¼¥º¤µ¤µ¤ß¤«¤Ä¡×ÂìÂôâÃµ¬»Ò¤¬ºî¤Ã¤¿¡È°¦¾ðÊÛÅö¡É
¡¡ÂìÂô¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¼¡½÷¤ÎÊ¬¤È2¤ÄÃÖ¤¤¤Æ»Å»ö¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¡¡¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤´ÈÓ¤È¥Á¡¼¥º¤µ¤µ¤ß¤«¤Ä¡¢¤¢¤È¤Ïºî¤êÃÖ¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÉ×¤Ø¤ÎÊÛÅö¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÎ±³ØÀè¤«¤éµ¢¹ñÃæ¤Î¼¡½÷¤È2¿ÍÊ¬¤Î¡È°¦¾ðÊÛÅö¡É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë´Ö¤Ï¤¢¤Á¤é¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¤¿¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡¡¤ª¤Ë¤®¤ê¤È¤ªÌ£Á¹½Á¤Ç´¶Æ°¤·¤Æ¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Ê¤¬¤é³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Çºî¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¡¤¢¡¢¤¢¤È¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥é¡¼¥á¥ó²°¤µ¤ó¤Ë¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤Í¡×¤È¡¢³¤³°¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¼¡½÷¤ò»×¤¦¿´¾ð¤òÅÇÏª¤·¡¢ºÌ¤êË¤«¤ÊÊÛÅö¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öº£Æü¤âºÇ¹â¤Ç¤¹¡¡¿©¤Ù¤ë¤ÎÌÞÂÎ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËËè²óºÌ¤êË¤«¤Ç¤¹¤´¤¤¡¡°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖºÌ¤êË¤«¤Ê¤ªÊÛÅö¡¡·Ý½Ñ¤Î½©¡¡ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤¬°î¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤´ÈÓ¤È¥Á¡¼¥º¤µ¤µ¤ß¤«¤Ä¡×ÂìÂôâÃµ¬»Ò¤¬ºî¤Ã¤¿¡È°¦¾ðÊÛÅö¡É
¡¡ÂìÂô¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¼¡½÷¤ÎÊ¬¤È2¤ÄÃÖ¤¤¤Æ»Å»ö¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¡¡¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤´ÈÓ¤È¥Á¡¼¥º¤µ¤µ¤ß¤«¤Ä¡¢¤¢¤È¤Ïºî¤êÃÖ¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÉ×¤Ø¤ÎÊÛÅö¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÎ±³ØÀè¤«¤éµ¢¹ñÃæ¤Î¼¡½÷¤È2¿ÍÊ¬¤Î¡È°¦¾ðÊÛÅö¡É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë´Ö¤Ï¤¢¤Á¤é¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¤¿¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡¡¤ª¤Ë¤®¤ê¤È¤ªÌ£Á¹½Á¤Ç´¶Æ°¤·¤Æ¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Ê¤¬¤é³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Çºî¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¡¤¢¡¢¤¢¤È¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥é¡¼¥á¥ó²°¤µ¤ó¤Ë¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤Í¡×¤È¡¢³¤³°¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¼¡½÷¤ò»×¤¦¿´¾ð¤òÅÇÏª¤·¡¢ºÌ¤êË¤«¤ÊÊÛÅö¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öº£Æü¤âºÇ¹â¤Ç¤¹¡¡¿©¤Ù¤ë¤ÎÌÞÂÎ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËËè²óºÌ¤êË¤«¤Ç¤¹¤´¤¤¡¡°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖºÌ¤êË¤«¤Ê¤ªÊÛÅö¡¡·Ý½Ñ¤Î½©¡¡ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤¬°î¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£