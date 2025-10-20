俳優の斉藤祥太さん（39）が19日、自身のインスタグラムを更新し、第2子の誕生と結婚式を挙げたことを報告しました。

自身のインスタグラムで、結婚式や家族の写真とともに「入籍してから5年。先日無事に結婚式を挙げることができました」と報告し、「参列していただいた皆様ありがとうございました。皆様からの祝福の言葉や温かい言葉に感謝の気持ちでいっぱいです とても幸せな1日で、一生の思い出になりました」と、感謝の思いをつづりました。

さらに、「私事ですが、今年の初め頃に第二子が産まれまして、娘はお姉ちゃんになりました 小さいながら弟が出来た嬉しさに日々手荒い可愛がりをしてくれています」と、第2子が誕生していたことも発表しました。

続けて、「ヒヤヒヤしながらも日々の可愛がりに耐え、我慢強く弟も少しつづ成長してきました。家族4人笑顔の絶えない家庭を築いていきます。引き続き温かく見守っていただけたら幸いです」と、コメントしています。

弟の斉藤慶太さんと双子の俳優として人気を集め、ドラマ『キッズ・ウォー』（2000年）や『3年B組 金八先生』（2001年）、映画『タッチ』（2005年）などに出演した祥太さん。2021年秋に一般女性と結婚したことを発表し、2023年7月には第1子となる女の子が誕生したことを報告していました。