テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」が２０日放送され、自民党と日本維新の会との連立政権について特集した。

両党は２０日夕にも連立政権合意文書に署名する見通しで、２１日の首班指名で自民党の高市早苗総裁が女性初の首相に選出される公算が大きいと伝えた。一方で、維新は大臣などは出さずに“閣外協力”となる見込みであることも紹介。その中で唯一の例外なのは、維新の遠藤敬国対委員長が総理補佐官に起用されると報じた。

テレビ朝日政治部官邸キャップの千々岩森生氏はこの人事について「異例の形なんですが補佐官。この遠藤さんていうのは極めて重要な方で、維新の吉村さんとか藤田さんが表に出てきますけど、実はこの人、１番キーマンです」と吉村洋文代表、藤田文武共同代表を上回る重要人物と紹介した。

羽鳥アナが「パイプ役として？」と尋ねると、千々岩氏は「自民党のあらゆるところに情報網を持っていて、自民党の人が自民党情報を聞くような。すごくなんか…、昔、そういう政治家って自民の中にいましたよね。党人派と呼ばれるような、そういうタイプの方ですね」と解説した。