¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤ÎÃæ·Ñ¡¢19.2¡ó¡¡ÂçÃ«Áª¼ê¤¬ÅêÂÇ¤Ç³èÌö
¡¡NHKÁí¹ç¤Ç18Æü¤ËÃæ·Ñ¤µ¤ì¤¿ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ë¤è¤ë¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤Ï¡¢Ãæ·Ñ¤Î½ªÈ×30Ê¬¤Ç¡¢´ØÅìÃÏ¶è¤Ç19.2¡ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬20Æü¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÎÄ´ºº¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£´ØÀ¾ÃÏ¶è¤Ï14.7¡ó¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ë´ä¼êÃÏ¶è¤Ï24.7¡ó¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇ¼Ô¤Ç¤Ï3ËÜÎÝÂÇ¡¢Åê¼ê¤Ç¤Ï¼·²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ¡¢10Ã¥»°¿¶¤È³èÌö¡£¥Á¡¼¥à¤Ï4Ï¢¾¡¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢2Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡Ë¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£