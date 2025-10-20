歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。デビュー25周年を迎え、記念コンサートを開催した歌手の倖田來未さんに祝福メッセージを投稿しました。



工藤さんは「25周年を迎えた倖田來未クミちゃんのコンサート!!」と題し、「周年コンサート！それはそれは盛りだくさん 様々な表情の倖田來未と会えます！」とコンサートの様子を紹介。「彼女のセクシーでキュート、そしてパワフルでクールな部分もおしみなく表現されていましたよ」と感想を述べています。

投稿された画像からは、白いドレスを着た倖田さんがピンクの花で飾られた舞台で熱唱する様子や、工藤さんと倖田さんが並んで写る2ショットも確認できます。2ショットでは倖田さんがピースサインをしながら笑顔を見せており、背景には「25th ANNIVERS KODA KUMI」の文字が映っています。







工藤さんは「一生懸命向き合っている姿にウルウルしていました」と感動した様子も伝えており、「12月13日 14日は大阪城ホールでのコンサートがありますよ」と今後の公演情報も紹介しています。

最後に「私はクミちゃんの笑い方が大好きだよ 25周年おめでとう」とコメントし投稿を締めくくりました。

この投稿に、「豪華なツーショットだ」「お互いのLiveを観に行く仲、最高です」「しーちゃんもくぅちゃんも美しいです」「素敵なお2人 輝くお2人 今度は一緒にLIVEして!!」「嬉しそうなしーちゃんのお顔が見れて幸せ気分になれました」などの声が寄せられています。



