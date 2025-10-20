Image: Adriano Contreras - Gizmodo US

ASUS（エイスース）とMicrosoft（マイクロソフト）による新たなポータブルゲーム機「ASUS ROG Xbox Ally / Ally X」が10月16日に発売されました。

以前の「ROG Ally」と比べても、文句なしの進化を遂げています。バッテリーは倍増、メモリも増量、より長く遊べる頼もしいハードウェアです。そしてROG Xbox Allyでは、Windows 11をベースとしながら、ポータブル機用にカスタマイズされたWindows OSが搭載されています。

そのカスタマイズの1つとして挙げられるのが、「Full Screen Experience（フルスクリーンエクスペリエンス）」という機能。これは正にROG Xbox Allyのようなポータブルゲーム機のために作られた理想的なUIです。名前は別として。

ポータブル機に最適化したUI

Image: Adriano Contreras - Gizmodo US

フルスクリーンエクスペリエンス（FSE）は、ポータブル機をXboxのような操作感に変えるUI。これはすべてのウィンドウを個別のアプリとして配置するUIで、ROG Xbox Allyの「Xboxボタン」を長押しすることで、切り替えが可能になります。これにより、デスクトップモードでさまざまなゲームランチャーを起動するという手間がなくなります。

FSEはWindows起動時に自動で立ち上がり、ゲームライブラリへのアクセスやWi-Fi設定、コントローラー設定などをボタンやタッチ操作で簡単に行なえるのです。

SteamやMicrosoft Store、Xbox Game Passなどのゲームライブラリも横断して管理できるようになっており、UIも指やスティック操作を前提に設計されています。まさに「ポータブルXbox」として使える理想の環境です。

使い勝手はいい あとは互換性

しかし、残念ながらこのFSEは、ROG Xbox Ally限定となっています。例えばSteamの「Big Pictureモード」のように、すべてのWindows OS機で使えるようになってほしいもの。

また、まだリリースされたばかりなので、スリープ解除後にブラックスクリーンになったり、スリープ中にソフトウェアがバッテリー消費をしてしまうといった問題がすでに確認されています。これらの修正は間違いなく最優先事項でしょう。

互換性の話に戻ると、現在のところWindows 25H2アップデートのインストールと、ViveToolというサードパーティー製プログラムを利用したインストールガイドがRedditで紹介されています。が、こうした手順は当然自己責任となりますのでご注意を。

ROG Xbox Ally Xのパフォーマンス

Image: Adriano Contreras - Gizmodo US

ちなみにこうした手順の代わりに、Lenovo Legion Go 2にWindows 11の24H2（KB50657089）アップデートをしてみたのですが、まあ当然FSEは使えませんでした。

しかし、興味深いことにデバイスのパフォーマンス向上が見られたのです。『Cyberpunk 2077』のベンチマークテストでは、初めてレビューした時と比べて平均フレームレートが5fps向上しました。『シャドウ・オブ・ザ・トゥームレイダー』では平均3fps向上しました。

これについて、Microsoftが明言したパフォーマンスの向上はFSEによるものか、アップデートによるものなのかを米Gizmodoが尋ねたところ、「Windows Updateには、Windowsの一般的な改善が含まれますが、XboxのFSEではバックグラウンドタスクを最小限に抑えてメモリとパフォーマンスが改善できるようになっています」との回答でした。

さて、改めてROG Xbox Ally Xのパフォーマンスはというと、最新のいわゆるAAAタイトルのゲームを最高設定で60fpsを出せるほどではありませんでした。レイトレーシングオフでラフィックの設定も下げれば、最も負荷が高いゲームでも30fpsは出せます。

とはいえ、このフレームレートの数値は、FSE非搭載Windows 11のLenovo Legion Go SやLinuxベースのSteam OS搭載のLegion Go Sとほぼ同じくらいといえます。

ROG Xbox AllyによってMicrosoftがポータブルゲーム機に意欲があることは示すことができました。あとはFSEを含めたアップデートを、より多くのユーザーに提供することだと思います。