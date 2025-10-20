2024年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2024年11月13日）＊＊＊＊＊＊総務省統計局が令和6年9月に公開した「統計からみた我が国の高齢者」によると、65歳以上の人口は3625万人と過去最多だったそう。高齢化が進むなか、92歳の評論家・樋口恵子さんと88歳の作家・下重暁子さんは「女性は75歳を過ぎると、医療のお世話になることがぐんと増える。75歳が老いの分かれ目」と語っています。そこで今回は、お二人の共著『90前後で、女性はこう変わる』から一部を、お二人の対談形式でお届けします。

【写真】下重暁子さん

* * * * * * *

眠れないことのマイナスより、薬で眠ることを選んで40年

樋口 高齢になると、寝つきが悪くなる人も多いそうです。下重さんはいかがですか？

下重 私は昔から、寝つきが悪くて。不眠症と言ってもいいと思います。私は、たいがいのことは「まぁ、しかたないか」と受け流せるし、一晩寝さえすればイヤなことも忘れられるんです。ところが寝つくのがヘタというか――先日も２晩続けてほとんど眠れず、私の健康は、大谷翔平君と同じでよく寝ることが基本なので、まいりました！

樋口 ２晩続けては、きついですね。

下重 使いものになりません。でも、睡眠導入剤は使っていません。リラックス系の神経を活性化させる、穏やかな精神安定剤を飲むようにしています。

自分に合った薬

下重 というのも、昔ある外科医の先生が、「朝早く手術がある場合、前の晩に眠れないと困るので、この薬を飲んでいるんです」とおっしゃった。それを聞いて、「あっ、これは自分に合ってるかも」と思い、処方してもらいました。

今までに何度か他の薬に変えたこともありますが、胃の不調を感じたり、なんか調子が変になったりするので、結局、元の薬に戻りました。やはりその薬が自分には合っているのだと思います。



『90前後で、女性はこう変わる』（著：樋口恵子、下重暁子／幻冬舎）

樋口 何歳くらいから飲んでいるんですか？

下重 50歳をすぎてからです。

樋口 ということは、40年近く……。長期間飲み続けても、問題はないのかしら。

若い頃よりも寝つきがいい

下重 本来、精神安定剤をあまり長期間飲み続けるのはよろしくないようですが、眠れないことのマイナスを考えると、多少副作用があっても、私は眠れるほうを選びたい。それに今のところ、とくに副作用は出ていないようです。

お医者様と相談して、規定量の半分から始め、今は１錠。この間みたいに２日続けて眠れないなど特別なときは、２錠飲むこともあります。おかげさまで88歳で仕事ができてますし、私には合っているのだと思います。樋口さんは、眠れないなんてことはありますか？

樋口 ありがたいことに、コトンと寝ちゃいます。若い頃より、むしろ今のほうが、寝つきがいいですね。忙しさの極みでなにかとストレスが多い時期は、夜になっても脳が休まらず、夜中に目が冴えてしまうこともありました。そこでたま〜にですが、睡眠導入剤のお世話になったこともあります。

今は、同じベッドで寝てくれる猫が、なによりの睡眠導入剤です（笑）。撫（な）でていると気持ちよくて、あっという間に眠くなります。

猫４匹との暮らし

下重 あらぁ〜、今も猫を飼ってらっしゃるのね。うらやましい。私も昔は、獣医さんの家で飼い主を待っていた猫や、うちの近くでよろよろしていた猫と暮らしていましたが、その猫たちを看とった後は地域猫とつき合っています。猫は１匹ですか？

樋口 ４匹です。そのうちの２匹はもう高齢なので、最期までつき合えそうだし、後の２匹は同居している娘が面倒を見てくれるでしょう。夜は、私のベッドの左右に１匹ずつ寝ていることもあれば、３匹ベッドにやってくることも。冬なんか、あったかいですよ〜。ただ寝ている間に猫に遠慮してしまい、ベッドから落ちてしまったことがあって。

下重 私も同じ経験があります。だんだん押してくるのよね。

樋口 今は介護保険でベッドに手すりをつけ、それが柵がわりになっているので安心です。

※本稿は、『90前後で、女性はこう変わる』（幻冬舎）の一部を再編集したものです。