´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤ª¤¹¤¹¤á¡¢·ò¹¯¤ÊÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡ÖËèÆü¥³¥Ä¥³¥Ä365¡×¤ÎÊýË¡¤ò²òÀâ¡£ËèÆü¾¯¤·¤º¤Ä±ÉÍÜ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¿©¤Ç¤â¾å¼ê¤Ë±ÉÍÜ¤òÀÝ¼è
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¿©Íß¤¬¤ï¤«¤Ê¤¤¡ÄÌµÍý¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤Ä¤é¤¤¡×¡Ö¤¹¤°¤Ë¤ªÊ¢¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ã¤È¿©¤Ù¤Ê¤¤ã¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ê¤«¡¢¡Ö¾®¤µ¤Ê¥³¥Ä¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¡Ø¿©¤Ù¤¤ì¤ëÎÌ¡Ù¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡ØÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ê±ÉÍÜ¤ò¤¤Á¤ó¤ÈËþ¤¿¤¹¿©»ö¡Ù¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤ÇÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î´Ø¸ý°¼»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢´Ø¸ý¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø¿©¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡ª¾¯¿©¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤È±ÉÍÜ¤¬¤È¤ì¤ë¿©¤ÙÊý¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥°¥é¥Õ¡Û65ºÐ°Ê¾å¤ÎÄã±ÉÍÜ·¹¸þ¤Î³ä¹ç
¾¯¿©¤µ¤ó¤¬¾å¼ê¤ËÈùÎÌ±ÉÍÜÁÇ¤ò¤È¤ë¤¿¤á¤Î¹©É×
¾¯¿©¤µ¤ó¤¬¾å¼ê¤ËÈùÎÌ±ÉÍÜÁÇ¤ò¤È¤ë¤¿¤á¤Î¹©É×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¡ÖÈùÎÌ±ÉÍÜÁÇ¡×¤È¤Ï¡¢·ò¹¯¤ÊÂÎ¤òÊÝ¤ÄÆ¯¤¤ò¤¹¤ë¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¦¥ß¥Í¥é¥ë¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
É¬Í×¤ÊÎÌ¤Ï¤ï¤º¤«¤Ê¤Î¤Ç¡ÖÈùÎÌ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤äÂÎ¤ÎºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë»°Âç±ÉÍÜÁÇ¡ÊÃº¿å²½Êª¡¦¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¦»é¼Á¡Ë¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÂÎÆâ¤Ç¤¦¤Þ¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
·ë²Ì¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬ºî¤é¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ºÙË¦¤ÎÆ¯¤¤¬Æß¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©¤ÙÊª¤«¤é±ÉÍÜ¤ò¼õ¤±¼è¤ë´ðËÜ¤Ï¡ÖËèÆü¥³¥Ä¥³¥Ä365¡×
¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÂ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÈùÎÌ±ÉÍÜÁÇ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ÂÎ¤ËÃùÂ¢¤Ç¤¤ëÎÌ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ËèÆü¾ÃÈñ¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡Ö¤È¤ê¤À¤á¡×¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ø¿©¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡ª¾¯¿©¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤È±ÉÍÜ¤¬¤È¤ì¤ë¿©¤ÙÊý¡Ù¡ÊÃø¡§´Ø¸ý°¼»Ò¡¿¥¢¥¹¥³¥à¡Ë
¤½¤³¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡ÖËèÆü¥³¥Ä¥³¥Ä365¡×¥á¥½¥Ã¥É¤Ç¤¹¡£°ìÅÙ¤ËÂçÎÌÀÝ¼è¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢ËèÆüÂ³¤±¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¤È¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤â¸úÎ¨Åª¤Ç¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ËèÆü¾®¤µ¤Ê¥è¡¼¥°¥ë¥È1¸Ä¡Ê¥«¥ë¥·¥¦¥àÌó120mg¡Ë¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤ë¤È¡¢1Ç¯´Ö¤Î¥«¥ë¥·¥¦¥àÀÝ¼èÎÌ¤ÏÌó43¡¤800mg¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢ÊÄ·Ð¸å¤ËÂ¿¤¤¹üÁÆ¤·¤ç¤¦¾É¡¦¹üÀÞ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡ÖËèÆü¥³¥Ä¥³¥Ä365¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊýË¡
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤È¡ÖËèÆü¥³¥Ä¥³¥Ä365¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ö¤Á¤ç¤¤Â¤·¡×¤ò½¬´·¤Ë¤¹¤ë
¤¤¤Ä¤â¤Î¿©»ö¤Ë¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤À¤±¤Î¡Ö±ÉÍÜ¤Á¤ç¤¤Â¤·¿©ºà¡×¤Ï¡¢¾¯¿©¤µ¤ó¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¤Ç¤¹¡£¤¤ÊÊ´¡¢¤¹¤ê¤´¤Þ¡¢¤«¤Ä¤ª¤Ö¤·¡¢¥Á¡¼¥º¡¢¹ï¤ß¤Î¤ê¡¢¤ª¤¤¢¤ß¡¢¹ï¤ß¤Í¤®¤Ê¤É¤ò¤ª¹¥¤ß¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤¤Â¤·¡×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼ê·Ú¤ËÈùÎÌ±ÉÍÜÁÇ¤ò¤È¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü½ÁÊª¤ò¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤Ë¤¹¤ë
Ì£Á¹½Á¤ä¥¹¡¼¥×¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¶ñºà¤Ç¤â¼«Í³¤ËÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£ÌîºÚ¡¢¤¤Î¤³¡¢³¤Áô¡¢Æ¦Éå¤Ê¤É¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈùÎÌ±ÉÍÜÁÇ¤ò°ìÅÙ¤Ë¤È¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü´Ö¿©¤Ç¤â±ÉÍÜ¤ò¤È¤ë
¤ª¤ä¤Ä¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ê¤é´Å¤¤¤â¤Î¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¤Ê¤É¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤¬¤È¤ì¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ü½Ü¤Î¿©ºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë
½Ü¤Î¿©ºà¤Ï±ÉÍÜ²Á¤¬¹â¤¯¡¢¾¯ÎÌ¤Ç¤â¸úÎ¨Åª¤Ë±ÉÍÜ¤ò¤È¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿©Âî¤Çµ¨Àá´¶¤ò³Ú¤·¤á¤Æ¡¢¤ªÃÍÃÊ¤â¤ª¼êº¢¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÀÐ»°Ä»¤ÎÆ¯¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ì¤Ð³Î¤«¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¾¯ÎÌ¤Ç¤â¥³¥Ä¥³¥Ä±ÉÍÜ¤ò¤È¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎ¤Ë¤è¤¤ÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬¸¦µæ¤Ç¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê±Ö³ØÄ´ºº¡ÖJ ¡ÝMICC¸¦µæ¡×¤Ç¤Ï¡¢¾®µû¡Ê¤·¤·¤ã¤â¤ä¤¤¤ï¤·¤Ê¤É¡Ë¤ò½µ¤Ë1¡Á2²ó¿©¤Ù¤ë½¬´·¤Î¤¢¤ë½÷À¤Ï¡¢¿©¤Ù¤ë½¬´·¤Î¤Ê¤¤½÷À¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤¬¤ó¤äÁ´»àË´¥ê¥¹¥¯¤¬30¡Á35¡ó¤âÄã¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊCambridge University Press & Assessment¤è¤ê¡Ë¡£
¾®µû¤Ï¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¤äÅ´Ê¬¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óD¡¢¥ª¥á¥¬3»éËÃ»À¤Ê¤É¡¢ÈùÎÌ±ÉÍÜÁÇ¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¿©ºà¡£1²ó¤ÎÎÌ¤³¤½¹µ¤¨¤á¤Ç¤â¡¢Äê´üÅª¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤Ë³Î¤«¤ÊÊÑ²½¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹¥Îã¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡ÖJPHC Study¡ÊÂ¿ÌÜÅª¥³¥Û¡¼¥È¸¦µæ¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢Ìó9Ëü¿Í¤ÎÃæ¹âÇ¯ÃË½÷¤òÊ¿¶Ñ15Ç¯ÄÉÀ×¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Ç¼Æ¦¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÈ¯¹ÚÀÂçÆ¦¿©ÉÊ¡ÊÌ£Á¹¡¢Æ¦Éå¤Ê¤É¡Ë¤òÆü¾ïÅª¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤ËÈæ¤Ù¤Æ¿´Â¡ÉÂ¤äÇ¾Â´Ãæ¤Ê¤É¤Î¡Ö½Û´Ä´ï¼À´µ¤Ë¤è¤ë»àË´¥ê¥¹¥¯¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÄã¤¤¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨BMJ»ï2020Ç¯È¯É½¡Ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ËèÆü¤Î¡Ö¤Á¤ç¤¤Â¤·¡×¤ä¡Ö¤Ò¤È¸ý¤Î¹©É×¡×¤â¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ì¤Ð³Î¤«¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£°Â¿´¤·¤Æ¡ÖËèÆü¥³¥Ä¥³¥Ä365¡×¤òÂ³¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¿©¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡ª¾¯¿©¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤È±ÉÍÜ¤¬¤È¤ì¤ë¿©¤ÙÊý¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£