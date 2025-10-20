「ちょっと引くくらいお洒落」人気芸人、模様替えした自宅に驚きの声！「お母様とお姉様は何者ですか」
お笑いコンビ・オズワルドの畠中悠さんは10月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。模様替えをした自宅を公開したところ、ファンから驚きの声が寄せられています。
【写真】オズワルド畠中の「ちょっと引くくらいお洒落」な自宅
ファンからは「センス良い」「統一感があって素敵」「えっ、、天才」「ちょっとオシャレすぎる」「ちょっと引くくらいお洒落でびっくり」「お母様とお姉様は何者ですか？！」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「母と姉が来て嵐のように模様替えして去っていった」畠中さんは「母と姉が来て嵐のように模様替えして去っていった」とつづり、3枚の写真を投稿。1枚目に模様替えをする母と姉の後ろ姿、2、3枚目に実際に模様替えをした自宅を載せています。木目調で統一された家具が並び、落ち着いた雰囲気のとてもすてきな部屋です。
過去の投稿にも「お洒落なお部屋」の声6月25日の投稿でも、自宅を公開した畠中さん。この日はお笑いコンビ・さや香の新山さんやお笑いコンビ・バッテリィズの寺家さんなどが集まり飲み会を開いたようで、その集合写真を載せています。ファンからは「お洒落なお部屋」「寺家さんとうとう畠中さんちへ」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
